Fahrradausflug: Kevin Spacey in London gesichtet

Keine Spur von Hollywood-Glamour: Neue Bilder zeigen Kevin Spacey beim Fahrradausflug in London.

Kevin Spacey hat sich in den vergangenen Monaten rargemacht.

Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect Kevin Spacey hat sich in den vergangenen Monaten rargemacht.

Lange war er ruhig um Schauspieler Kevin Spacey ( ). Zuletzt war der 61-Jährige im Mai öffentlich in einem Videoclip zu sehen gewesen. Nun sind neue Bilder von ihm aufgetaucht. Die britische "Daily Mail" veröffentlichte am Donnerstag (3. September) mehrere Schnappschüsse, . Leger gekleidet in Sporthose und Sweatjacke, mit Sportschuhen, Sonnenbrille, Mütze und Ring.

Welche Bedeutung der Silberschmuck am Ringfinger des Schauspielers hat, ist ungewiss. Von einer Beziehung geschweige denn einer Ehe weiß die Öffentlichkeit nichts. Spacey outete sich im Jahr 2017 als homosexuell, nachdem Schauspieler Anthony Rapp (48, "Star Trek: Discovery") behauptet hatte, er wäre im Alter von 14 Jahren von seinem Schauspielkollegen belästigt worden. Es erhoben daraufhin mehr als 30 weitere Männer ebensolche Vorwürfe gegen den Schauspieler. Dieser wies allesamt von sich. Mehrere Anklagen gegen ihn wurden bereits fallen gelassen.