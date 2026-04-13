"Extrem teuer": Elyas M'Barek sucht neue Wohnung in München

Vor knapp drei Jahren hat Elyas M'Barek seine Heimat München gegen New York getauscht. Jetzt kündigt er eine mögliche Rückkehr an. Der Schauspieler und Ehefrau Jessica wollen noch ein weiteres Familienmitglied mitbringen.

Als einer der bekanntesten Kino- und TV-Stars Deutschlands ist es für Elyas M'Barek schwierig, in der Öffentlichkeit inkognito zu bleiben. Daher hatte sich der Schauspieler 2023 dazu entschieden, seine Heimat München zu verlassen und in die USA aufzubrechen. Doch nun steht eine Rückkehr im Raum. Was sind seine Pläne?

Rückkehr nach München geplant: "Bin zu weit weg"

Am vergangenen Wochenende (11. und 12. April) fand in Wiesbaden das Business-Festival "Founder Summit" statt. Mit dabei war auch Elyas M'Barek. Er verkündete eine große Überraschung: Der Schauspieler will New York wieder verlassen und sucht in München bereits eine Wohnung. "New York ist geil, aber extrem teuer", zitiert " " den erfolgreichen Filmstar.

Die Kosten sollen allerdings nicht der Hauptgrund für einen transatlantischen Umzug sein. Das Leben des Schauspielers ist durch das Pendeln sehr viel herausfordernder geworden, wie er erklärte: "Dieses Reisen ist zu anstrengend. Ich bin zu weit weg und zu unflexibel." Die Umsetzung neuer Projekte sei schwierig, da Elyas M'Barek – zumindest noch aktuell – so weit weg lebt.

Vor wenigen Wochen feierte Elyas M'Barek mit Ehefrau Jessica auf dem Deutschen Filmball in München. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Kinostar Elyas M'Barek: Er ist schon in München gelandet

Die Entscheidung für einen Umzug vor drei Jahren hatte der "Fack ju Göhte"-Star für seine Ehefrau Jessica, die er 2022 geheiratet hat, getroffen. "Das war eine schöne Sache. Meine Frau ist Amerikanerin, deswegen bin ich dahin gegangen. Aber wir haben gemerkt, dass es mein Leben zu kompliziert macht." Daher arbeitet Elyas M'Barek nun kräftig an einer München-Rückkehr – und hat schon am Montag (13. April) einen Besichtigungstermin in der bayerischen Landeshauptstadt. Wie seiner Instagram-Story zu entnehmen ist, befindet sich der Schauspieler aktuell im feinen Fünf-Sterne-Hotel Rosewood in München.

Ehefrau Jessica M'Barek will im Falle eines Umzugs ebenfalls in die Isarmetropole umsiedeln. Das Paar bringt auch ein kleines Familienmitglied mit: seinen Hund. Jessica und Elyas M'Barek haben 2025 einen Cavapoo, eine Mischung aus einem Cavalier King Charles Spaniel und einem Pudel, adoptiert. Vielleicht sieht man die drei bald gemeinsam durch den Englischen Garten spazieren.