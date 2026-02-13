Extravagantes Schaulaufen zur Berlinale 2026: Promis glänzen in Glamour-Looks

Nirgendwo in Deutschland dürfte die Promi-Dichte aktuell so hoch sein wie in der Hauptstadt, denn es wird wieder Berlinale gefeiert. Wer ließ sich den Eröffnungsabend nicht entgehen, welcher Promi sorgte für das meiste Blitzlichtgewitter?

Wenn in Berlin die Berlinale gefeiert wird, lassen sich auch die Stars aus Hollywood nicht lange bitten. Am Donnerstagabend (12. Februar) wurde der glanzvolle Auftakt zum Filmfestival gefeiert – und die Promis wagten den Gang über den roten Teppich in extravaganten Roben.

Tränen-Auftritt von "Wicked"-Star Michelle Yeoh

Zum Auftakt der Berlinale hat Ehrenpreisträgerin Michelle Yeoh die Bühne für einen sehr persönlichen Auftritt genutzt. "Bitte gestatten Sie mir diesen einen Moment", sagte die 63-Jährige auf der Bühne, während ihr langsam die Tränen kamen. "Ein Teil von mir ist immer noch das junge Mädchen, das einfach nur seine Eltern stolz machen wollte. Ich denke jetzt an sie, an das stille, sehr stille Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, als ich mir selbst manchmal unsicher war."

Die malaysische Schauspielerin ist für Filme wie "Wicked" oder "Tiger and Dragon" bekannt. 2023 gewann sie für "Everything Everywhere All at Once" den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Bei der Eröffnungsgala der Berlinale wurde sie nun für ihr Lebenswerk geehrt.

Berlinale 2026: Politischer Eröffnungsfilm aus Afghanistan

Die Berlinale läuft bis zum 22. Februar. 22 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Bären. Zur Eröffnung wurde "No Good Men" von der afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat gezeigt.

Das Politdrama, das außer Konkurrenz lief, erzählt von einer Kamerafrau in Kabul, die überzeugt ist, dass es in Afghanistan keine guten Männer gibt. Doch kurz vor der Rückkehr der Taliban kommt sie einem Kollegen auf einem Reportereinsatz näher. Sadat war selbst 2021 aus dem Land evakuiert worden, kam über Frankreich nach Deutschland und lebt in Hamburg.

Protestaktion auf dem roten Teppich

Zur Eröffnung der Berlinale kamen Schauspielerinnen und Schauspieler wie Daniel Brühl, Iris Berben und Lars Eidinger. Außerdem Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee – die beiden haben kürzlich geheiratet – und der US-Amerikaner Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother"). Rapper Soho Bani performte auf dem roten Teppich. Fans harrten bei Regen aus.

Schauspielerin Jasmin Tabatabai erinnerte mit anderen vor dem Berlinale-Palast an die Lage der Menschen im Iran, wo der Sicherheitsapparat Proteste blutig niedergeschlagen hatte. Es sei die schlimmste Katastrophe, an die sie sich erinnern könne, sagte Tabatabai der dpa. "Die dunkelste Zeit, die die iranischen Menschen durchmachen."

Andere protestierten mit einem Zitat der Philosophin Hannah Arendt gegen Faschismus. Und Iris Berben äußerte sich auf Nachfrage zur politischen Lage in den USA. "Wir bewegen uns zurück mit allem, was wir bereits erreicht haben", sagte Berben. "Wir müssen wachsam sein, wir müssen wehrhaft sein und wir müssen vor allen Dingen uns miteinander verknüpfen, damit wir Kraft haben."

Promis wagen sich mit extravaganten Looks zur Berlinale

Neben den politischen Statements, den Gästen aus Hollywood und dem Eröffnungsfilm war der Berlinale-Auftakt vor allem eins: extravagant glamourös. Zahlreiche Promi-Gäste bewiesen mit ihrer Garderobe ein gutes Gespür für Mode, auch wenn der ein oder anderen Look polarisieren dürfte – wie etwa von Schauspielerin Lea van Acken. Ihr Strickkleid hing stylisch mit XXL-Cutouts in Fetzen von ihrem Körper, nur das nötigste wurde dabei verdeckt. Malick Bauer bewies, dass auch Männer beim Thema Mode mehr wagen dürfen.

Welche weiteren Promis die Berlinale 2026 feierten und wer mit seinem Outfit überraschte, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.