"Explosiv"-Moderatorin Leonie Koch ist schwanger

RTL-Moderatorin Leonie Koch hat in einem Instagram-Post ihre Schwangerschaft verkündet. "Wir freuen uns riesig auf unser kleines Herzchen", schreibt sie zu einem Babybauch-Foto.

"Explosiv"-Moderatorin Leonie Koch (37) hat ihre Schwangerschaft verkündet: "Ihr Lieben, in letzter Zeit war es hier ruhig um mich. Das hat einen wunderschönen Grund: Ich werde Mama." Dazu veröffentlichte sie ein Bild unter freiem Himmel, auf dem sie in einem langen Kleid posiert und ihre Hände auf ihrem Babybauch abgelegt hat. "Wir freuen uns riesig auf unser kleines Herzchen, das dann unsere Welt auf den Kopf stellen wird", fügte sie an.

Zahlreiche Glückwünsche haben sich bereits unter dem Posting gesammelt. "Glückwunsch. Du wirst eine sehr tolle Mama sein", erklärte TV-Star Domenico de Cicco (38). "Wie schön", freut sich Angela Finger-Erben (41) mit ihrer Kollegin. Auch die Moderatorinnen Frauke Ludowig (58), Laura Dahm (35) und Sandra Kuhn (40) gratulierten.

Koch und ihr Ehemann gaben sich im September 2021 das Jawort. Im Oktober 2020 feierte das Paar bereits Verlobung. Als Moderatorin für RTL ist Koch seit Januar 2020 im Einsatz.

