Um diese Einladung reißen sich Jahr für Jahr die VIPs: Zum traditionellen Adventskranzbasteln im Bayerischen Hof beweisen Münchens Promi-Damen Geschicklichkeit: Wer heuer mitgebastelt hat und wie die Promis Weihnachten feiern – die AZ war dabei.

"Ich kann nicht schon wieder gewinnen", gibt sich Moderatorin Karen Webb ganz bescheiden, als die Abendzeitung sie am Dienstagabend in der Polarbar, hoch über den Dächern Münchens, im Bayerischen Hof trifft. Denn der exklusive Kreis von 60 – überwiegend – Damen, die an diesem Abend im berühmten Münchner Luxus-Hotel zusammenkommen, hat eine Mission: Wie jedes Jahr hatte Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt wieder ausgewählte Gäste zum traditionellen Adventskranzbasteln geladen.

Preis für den schönsten Kranz: Diese Promi-Dame gewann 2025

Und wie jedes Jahr soll auch heuer wieder der schönste Kranz belohnt werden. Im vergangenen Jahr holte, wie berichtet, Karen Webb mit ihrer Kranz-Kreation in Blass-Rosa den Hauptgewinn – eine schicke Aigner-Tasche im Wert von über 700 Euro – nach Hause und trägt ihren Preis ein Jahr später stolz am Arm.

Weihnachts-Premiere: Hier verbringt Karen Webb heuer Heiligabend

Eine Strategie für den diesjährigen Kranz? "Gibt es meist erst ganz spontan. Ich schaue, was Romy macht und dann stimmen wir uns ab", sagt die 55-Jährige der Abendzeitung. Mit ihrer Tochter und ihrem Sohn Matteo will das Ex-"Leute heute"-Gesicht heuer eine ganz neue Weihnachtstradition ins Leben rufen: "Wir sind zum ersten Mal nicht bei meiner Schwester und der Familie an Heiligabend, sondern fliegen für eine Woche nach Kairo in die Sonne", verrät Webb strahlend.

Kreative Kränze: Das Mutter-Tochter-Duo Karen Webb und Tochter Romy sind jedes Jahr beim Adventskranzbasteln im Bayerischen Hof dabei. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Und Schauspielerin Stephanie Stumph? Weiß aktuell noch gar nicht, wie Weihnachten bei ihr und ihrer kleinen Familie aussehen könnte: "Wir sind gerade dabei, uns unsere eigenen Traditionen zu machen", sagt der "Stubbe"-Star, der zum Adventskranzbasteln von Partner Florian Santner begleitet wurde.

Weihnachtsdeko? Gibt es bei dieser Schauspielerin erst im Januar

Weihnachtsdeko im Hause Stumph? "Gibt es – aber erst im Januar", sagt die 42-Jährige und lacht. "Ich schlage dann zu, wenn alles reduziert ist." Umso früher ist die Schauspielerin heuer mit den Geschenken dran: "Ich habe heute schon ein paar Geschenke verpackt, aber die sind vor allem für Leute am Set. Am 7. Dezember ist unser letzter Drehtag heuer und danach sehe ich sie alle nicht mehr."

Stephanie Stumph: "Mit zwei kleinen Kindern ist jeder Tag nicht unstressig"

Ruhiger wird die staade Vorweihnachtszeit trotz Drehpause für Stephanie Stumph aber vermutlich nicht: "Mit zwei kleinen Kindern ist jeder Tag nicht unstressig", sagt Stumph im Gespräch mit der AZ.

Ihren Kranz hält die gebürtige Dresdnerin heuer in zarten Silber- und Creme-Tönen – ganz anders als Viktoria Lauterbach. Die Frau von Schauspieler Heiner Lauterbach setzt – wie schon im vergangenen Jahr – ganz klassisch auf die Farbe der Liebe: "Ich habe das Gefühl, das Traditionelle kommt total wieder und es gefällt mir sehr", sagt sie der AZ.

Viktoria Lauterbach (l.) und Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Ausgefallene Kranz-Kreation: Wer holt heuer den Sieg?

Die Gewinnerin? Wird im Folgenden erst noch gemeinsam mit Aigner-CEO Sibylle Schön gekürt. Titelverteidigerin Karen Webb zumindest präsentiert zum Ende des Abends die wohl ausgefallenste Kranz-Kreation: An samtenen violetten Schnüren baumelt der modern mit schwarzen Kerzen und Kugeln verzierte Kranz. "Den werde ich irgendwo im Treppenhaus aufhängen", sagt sie der AZ. "Nur anzünden sollte ich ihn dann wohl besser nicht."