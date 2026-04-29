Wenn sich München in eine einzige große Bühne verwandelt, darf eine Traditionsadresse im Herzen der Innenstadt heuer nicht fehlen. Erstmals beteiligt sich Dallmayr an der Langen Nacht der Musik – und macht den Dallmayr Coffee Club hinter dem Marienplatz zur exklusiven Konzertlocation.

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Dallmayr will ein Erlebnisformat schaffen, das Musik und Genuss verbindet

Am 9. Mai erwartet Besucher ein besonderes Erlebnis: Musik, Genuss und Club-Atmosphäre verschmelzen zu einem Samstagabend mitten in München. Sänger Gregor Hägele (26) spielt während der Langen Nacht der Musik bei Dallmayr in der Dienerstraße.

"Voice of Germany"-Halbfinalist Gregor Hägele: Wohnzimmer-Konzert mitten in München

Sänger Gregor Hägele, bekannt aus "The Voice of Germany", tritt ab 21 Uhr mit einem intimen Akustik-Set auf. Im Stil eines Wohnzimmer-Konzerts präsentiert er seine Songs nur mit Gitarre – ganz nahbar und emotional.

Bereits ab 20 Uhr sorgt DJ Nikias Hofmann für den musikalischen Auftakt bei Dallmayr, bevor er nach Hägeles Live-Auftritt wieder übernimmt und bis 2 Uhr für Club-Vibes sorgt.

Gregor Hägele zog 2017 ins Halbfinale der ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" ein. Sein Debütalbum "Prototyp Liebe" landete 2024 auf Platz zehn der Charts. © BrauerPhotos

Akustik-Konzert und DJ-Auftritt: Musik trifft Genuss bei Dallmayr

Begleitet wird der Abend von Kaffeespezialitäten, Matcha-Variationen und alkoholischen Getränken wie dem Dallmayr Espresso Martini, verspricht das Münchner Delikatessenhaus.

"Wir freuen uns sehr, mit dem Dallmayr Coffee Club erstmals ein Teil der Langen Nacht der Musik zu sein und unseren Gästen unvergessliche musikalische Momente zu bieten", so Marketing-Chefin Caroline Epping.

Begrenzter Platz – Musik auch draußen erlebbar: Drinks gibt es durch offenes Ausgabefenster

Da die Kapazitäten im Coffee Club begrenzt sind, gilt das Prinzip "First come, first served". Doch auch wer keinen Platz im Inneren bekommt, kann das Event miterleben: Über das geöffnete Ausgabefenster lassen sich Drinks bestellen, während die Musik auch im Außenbereich zu hören ist.

Lange Nacht der Musik in München: Ein Ticket, viele Bühnen

Die 25. Lange Nacht der Musik bietet von 20 bis 2 Uhr ein vielfältiges Programm mit mehr als 90 Locations in ganz München – von Livemusik über Performances bis hin zu kulturellen Highlights. Ein Ticket ermöglicht den Zugang zu allen Spielorten.