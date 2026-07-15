Ex von Mimi Fiedler heiratet wieder: Hochzeit mit Hindernissen

Schauspielerin Natalia Avelon und TV-Produzent Otto Steiner haben heimlich geheiratet. Bei der Hochzeit gab es aber einige Hindernisse.

Schauspielerin Natalia Avelon (46) und TV-Produzent Otto Steiner (63) haben vor zwei Wochen, am 1. Juli, heimlich geheiratet. in einem Doppelinterview mit dem Magazin "Bunte". Den Antrag hatte der 63-Jährige seiner Partnerin offenbar erst wenige Wochen vorher gemacht. Ende März feierten die beiden an Avelons Geburtstag Verlobung.

"Wir waren auf einem Roadtrip in Italien, es ging über den Gardasee bis nach Venedig", erzählte Otto Steiner in dem "Bunte"-Interview. "An Natalias Geburtstag, nachdem wir auf sie angestoßen hatten, bin ich im Bademantel auf dem Balkon am Canale Grande vor ihr auf die Knie gegangen." Natalia Avelon fügte hinzu: "Ich dachte immer, in so einem Moment weint man vor Glück. Wir aber haben uns vor Freude kaputtgelacht und uns tierisch gefreut!" Über ihr Liebesglück sagte Steiner dem Magazin zudem: "Wir teilen dieselben Werte wie Nächstenliebe, Loyalität, Ehrlichkeit oder Zivilcourage. Vor allem aber teilen wir denselben Humor. Wir lachen wahnsinnig viel miteinander."

"Wir waren beide ziemlich ramponiert" am Hochzeitstag

Die Hochzeit selbst war von einigen Hindernissen begleitet, nicht nur, weil es in Strömen regnete, wie das Paar "Bunte" weiter erzählte. "Es schien beinahe, als hätte jemand versucht, uns aufzuhalten", so Avelon. "Zuerst habe ich mich am Tag vor der Hochzeit beim Dampfglätten der Tischdecken verbrannt. Eine Verbrennung dritten Grades, mit der ich drei Tage später sechs Stunden in der Notaufnahme verbringen musste. Am Hochzeitstag selbst war ich voller Glücksgefühle und Adrenalin, in Highheels tanzend stundenlang, und habe das Ausmaß gar nicht wahrgenommen." Otto Steiner verriet, dass er am Tag vor der Hochzeit zum Orthopäden musste, weil er sich beim Tragen den Rücken verrenkt habe. "Wir waren beide ziemlich ramponiert, als wir zur Trauung vor dem Bürgermeister von Oberhaching traten." Trotz allem sei es "ein sehr fröhlicher, ausgelassener Tag" gewesen.

Zahlreiche Glückwünsche für das Paar

, in dem ein Bild des Paares im Hochzeitsoutfit zu sehen ist, auch auf Instagram geteilt. Darunter sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche von prominenten Kollegen. Katy Karrenbauer schrieb: "Ich sende euch viel Glück" und auch Michaela Schaffrath schickte Glückwünsche und wünschte dem Paar "alles Liebe". Magdalena Brzeska teilte schlicht "Gratulacje" mit einigen Herz-Emojis und von Thomas Anders heißt es: "Herzlichen Glückwunsch von Claudia & mir!"

Für Avelon ist es die erste Hochzeit. Otto Steiner war von 2017 bis 2023 mit Schauspielerin Mimi Fiedler zusammen, der er 2019 das Jawort gab. : "Ich möchte Natalia und Otto zu ihrer Hochzeit gratulieren", sagte sie in einem Video-Beitrag und fügte sarkastisch hinzu: "Falls der Otto das nicht mehr weiß, wie das mit dem Gelübde geht und was das bedeutet in der Konsequenz, noch einmal das Video." Anschließend zeigte sie Ausschnitte von ihrer eigenen Hochzeit mit Steiner. Mimi Fiedler hatte 2023 die Trennung von Steiner bekannt gegeben.