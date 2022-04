Ex-Tennisstar Maria Sharapova erwartet erstes Kind

Die ehemalige Tennisspielerin Maria Sharapova erwartet ihr erstes Kind. Das hat die gebürtige Russin auf Instagram bekannt gegeben.

Der ehemalige Tennisstar Maria Sharapova (35) ist schwanger! Das hat die gebürtige Russin . "Kostbare Anfänge. Geburtstagskuchen für zwei zu essen war schon immer meine Spezialität", schrieb Sharapova, die am 19. April Geburtstag feierte. Das Foto zeigt sie an einem Strand, ihr Babybauch ist dabei schon deutlich zu erkennen. Es ist das erste Kind der Tennisspielerin und ihrem Verlobten Alexander Gilkes (42).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In den Kommentaren überschlagen sich Fans und andere Stars vor Freude. So gratulierten etwa Schauspielerin Lily Collins (33) und Sportreporterin Erin Andrews (43) den werdenden Eltern. Sängerin Ellie Goulding (35) gefällt der Beitrag.

Maria Sharapova und Alexander Gilkes sind seit 2020 verlobt

Im Dezember 2020 bestätigte die fünffache Grand-Slam-Siegerin ihre Verlobung mit Gilkes, einem britischen Geschäftsmann. Ein paar Monate zuvor hatte sie ihre Tenniskarriere beendet. mehrere Bilder und Videos, die das verliebte Paar zeigen. "Ich habe vom ersten Tag an 'Ja' gesagt, an dem wir uns gesehen haben. Das war unser kleines Geheimnis, nicht wahr?", schrieb sie in dem Posting. Das Paar hatte seine Beziehung 2018 öffentlich gemacht. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

2012 trennte sich Maria Sharapova von ihrem Verlobten, dem Basketballspieler Sasha Vujacic (38). Bis Juli 2015 war sie mit dem bulgarischen Tennisprofi Grigor Dimitrow (30) liiert. Alexander Gilkes war von 2012 bis 2017 mit Designerin Misha Nonoo (37) verheiratet.