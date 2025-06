Ex-Teenie-Idol Bobby Sherman mit 81 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Sänger Bobby Sherman, der in den 1970er Jahren als Teenie-Idol Millionen von Mädchenherzen höherschlagen ließ, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Frau gab bekannt, dass er nach einem Krebsleiden friedlich eingeschlafen ist.

Er war der Traum unzähliger Teenager-Mädchen: Bobby Sherman (1943-2025) eroberte mit seinen sanften Balladen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre die Herzen einer ganzen Generation. Nun ist der US-amerikanische Sänger und Schauspieler im Alter von 81 Jahren gestorben, .

"Mit schwerem Herzen teile ich den Tod meines geliebten Ehemannes Bobby Sherman mit", schrieb die Witwe in einem bewegenden Post. "Bobby verließ diese Welt, während er meine Hand hielt - genau so, wie er unser Leben 29 wunderschöne Jahre lang mit Liebe, Mut und unerschütterlicher Anmut getragen hat."

Abschied nach langem Krebsleiden

Bereits vor drei Monaten hatte Poublon Sherman öffentlich gemacht, dass bei ihrem Mann Krebs im vierten Stadium diagnostiziert worden war. , hatte sie im April erklärt, dass Sherman an Nierenkrebs litt, der sich "überall ausgebreitet" hatte. "Noch vor wenigen Tagen machte er Kreuzworträtsel mit mir. Dann drehte er sich am Samstag plötzlich um und... er schläft jetzt mehr und sein Körper funktioniert nicht mehr. Alles fährt herunter", beschrieb sie damals seinen Zustand.

Auch Schauspielkollege John Stamos (61) : "Von einem Ex-Teen-Idol zum anderen - ruhe in Frieden, Bobby Sherman."

Von Jane Fonda und Natalie Wood entdeckt

Sherman wurde zunächst als Schauspieler in der ABC-Serie "Here Come the Brides" (1968-1970) bekannt, wo er an der Seite von David Soul den jüngeren Bruder Jeremy Bolt spielte. Doch seine wahre Berufung fand er in der Musik. Mit seinem jungenhaften Charme und eingängigen Pop-Songs wurde er schnell zum Rivalen von Donny Osmond und David Cassidy.

Seinen Durchbruch verdankte Sherman einem Zufall: Bei einer Strandparty am 4. Juli, zu der ihn seine damalige Freundin mitgenommen hatte, sprang er spontan auf die Bühne und sang mit der Band. Als sich herausstellte, dass unter den Gästen Promis wie Jane Fonda und Natalie Wood waren, die sein Talent erkannten, war sein Schicksal besiegelt. "Wir denken, du bist sehr talentiert. Wirst du gemanagt?", fragten sie ihn. Innerhalb einer Woche hatte Wood Meetings mit MGM und einem Agenten für ihn arrangiert.

Vier Top-10-Hits in zwei Jahren

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere zwischen 1969 und 1970 landete Sherman vier Singles in den Top 10 der US-Charts, die alle Gold-Status erreichten: "Little Woman" (Platz 3), "La La La (If I Had You)" (Platz 9), "Easy Come, Easy Go" (Platz 9) und sein bekanntester Song "Julie, Do Ya Love Me" (Platz 5). Auch drei seiner Alben erreichten Gold-Status.

In Magazinen wie "Tiger Beat" und "16" war Sherman omnipräsent - sein Gesicht zierte unzählige Poster in Teenagerzimmern. "Ich war gesegnet mit wirklich netten Fans, und sie sind immer noch bei mir", sagte Sherman rückblickend über seine Popularität.

Zweites Leben als ehrenamtlicher Notfallsanitäter

Mitte der 1970er Jahre beendete Sherman seine Musikkarriere und fand eine völlig neue Berufung: Er wurde Sanitäter und arbeitete mit der Polizei von Los Angeles zusammen. "Ich bin immer noch im Showbusiness", erklärte er in den 1990ern, "aber ich arbeite ehrenamtlich als Notfallsanitäter und Sonderbeamter bei der Polizei, wo ich Polizisten Erste Hilfe und Wiederbelebung an der Polizeiakademie beibringe."

Diese Leidenschaft entwickelte er aus Sorge um seine beiden Söhne Christopher und Tyler: "Als meine Söhne aufwuchsen, stellte ich mir vor, dass sie aus Bäumen fallen könnten. Also wollte ich für jeden Notfall vorbereitet sein und lernte Erste Hilfe. Ich verliebte mich in diese Arbeit."

Vermächtnis eines Lebensretters

Seine Frau würdigte in ihrem Abschiedspost nicht nur den Entertainer, sondern vor allem den Menschen Bobby Sherman: "Er war ein Mann des Dienstes. Er tauschte ausverkaufte Konzerte und Titelseiten gegen den Rücksitz eines Krankenwagens ein. Er rettete Leben und zeigte uns, wie wahrer Heldenmut aussieht - still, selbstlos und zutiefst menschlich."

Bobby Sherman hinterlässt neben seiner Frau Brigitte seine beiden Söhne Tyler und Christopher sowie sechs Enkelkinder.