Ex-Skirennläufer Bode Miller ist wieder Vater geworden

Der ehemalige Skirennläufer Bode Miller und seine Ehefrau Morgan sind wieder Eltern geworden. Das Baby ist am 26. November zur Welt gekommen.

Bode Miller und Ehefrau Morgan auf einem Event in Kitzbühel im Jahr 2017.

Bode Miller (44) und seine Ehefrau Morgan (34) sind am 26. November erneut Eltern geworden. . Ihre Tochter sei im Zuhause des Paares im kalifornischen Orange County mit der Hilfe einer Hebamme zur Welt gekommen. Die Kleine, für die die beiden demnach noch keinen Namen gewählt haben, wog bei der Geburt etwas weniger als 3,8 Kilo und war ungefähr 56,5 Zentimeter groß.

"Noch nie so glücklich"

"Sie ist perfekt", schwärmen der ehemalige Skirennläufer und die Beachvolleyballspielerin. Die Geburt sei ebenso der perfekte Weg gewesen, um dieses Kapitel im Leben der Familie zu beschließen. "Bode hat mir am Tag, nachdem sie geboren wurde, erzählt, dass er glaubt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen ist", erklärt Millers Ehefrau weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gemeinsam sind die beiden Eltern der Söhne Nash (6), Easton (3) und der Zwillinge Asher und Aksel (2). Ihre Tochter Emeline ist 2018 mit nur 19 Monaten ums Leben gekommen. Aus früheren Beziehungen hat der Sportler zwei weitere Kinder. Bode und Morgan Miller sind seit 2012 verheiratet.