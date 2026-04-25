2023 verlor Christian Neureuther seine große Liebe Rosi Mittermaier (†72). Der Ex-Skifahrer blickt voller Wehmut und Dankbarkeit auf die gemeinsamen Jahre zurück. Nun erzählt er von einer Entscheidung, die er und seine Frau damals für die Familie trafen – und erklärt, was seiner Rosi wichtiger war als jeder Ruhm oder Erfolg.

Im Januar 2023 schloss Rosi Mittermaier (†72) für immer ihre Augen. Ehemann Christian Neureuther (76) sowie die gemeinsamen Kinder Felix (42) und Ameli Neureuther (44) halten die Erinnerung an die Skifahrerin lebendig, indem sie viel von ihr erzählen. Christian Neureuther blickt jetzt auf die Zeit zurück, als seine Kinder noch klein waren – und erzählt von einer wichtigen Entscheidung seiner Rosi.

Teure Familienplanung: Christian und Felix Neureuther ehrlich

Als Profisportler kann man heutzutage viel Geld durch Sponsoring und Werbeeinnahmen verdienen – das war aber nicht immer so. Die Eltern von Felix Neureuther erlebten noch ganz andere Zeiten, wie sich der prominente Sohnemann erinnert: "Die haben damals beim Skifahren ja noch kein Geld verdient. Danach mussten die richtig ranklotzen, um Geld zu verdienen, nach der Skikarriere."

Felix Neureuther ist heute selbst Vater von vier Kindern, die er mit der Skifahrerin Miriam Neureuther (35) bekam. Der 42-Jährige ist sich sicher, mehr Zeit mit seinen Sprösslingen verbringen zu können, als es seinem Vater Christian früher vergönnt war. Durch Veränderungen in der Sportbranche können es sich Athleten heutzutage eher leisten, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. "Das wäre ja damals undenkbar gewesen", reflektiert der Vierfachpapa.

Christian und Felix Neureuther sind ein starkes Vater-Sohn-Duo. © BrauerPhotos/B. Lindenthaler

Rosi Mittermaier als Mama: "Nur die Zeit mit den Kindern"

Auch Christian Neureuther meldet sich zu Wort und erinnert an die Zeit, als er das Geld verdiente und ihm seine Ehefrau den Rücken freihielt: "Das ging ja auch nur mit einer Rosi, die in den Kindern aufgegangen ist." Ihre große Aufopferung für die Familie sei aber nicht selbstverständlich gewesen, weiß der 76-Jährige: "Die war ein Superstar, und das hat ihr nichts bedeutet." Die stolze Mama habe ihre Prioritäten damals ganz klar gesetzt, erklärt er anerkennend: "Für sie war das Wichtigste nur die Zeit mit den Kindern und da zu sein."

Felix Neureuther (l.) und Ehefrau Miriam (2.v.l.) haben vier gemeinsame Kinder. Hier sieht man sie mit Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. © imago/Eibner Europa

Dass sein Sohn heutzutage viel aktiver an der Erziehung der eigenen Kinder beteiligt sein könne, begrüße Christian Neureuther sehr: "Ich habe gelesen, dass in der Elternzeit sich die Männer sehr verändern, dass sie viel weicher werden, dass sie auf einmal eher mütterlicher werden." Das sehe er als etwas sehr Positives an: "Das ist ja das Beste, was einem Mann passieren kann, dass er einen ganz anderen Zugang vielleicht zu seinen Kindern findet", resümiert der stolze Vater und Großvater.