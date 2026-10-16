Ex-No-Angels-Sängerin: Was aus Vanessa Petruo wurde

Mit ihrer ARD-Doku "No Angels – Das sind WIR!" haben Sandy Mölling, Jessica Wahls, Nadja Benaissa und Lucy Diakovska ganz intime Einblicke in ihre Bandgeschichte gegeben. Vanessa Petruo ist allerdings nicht dabei, sie hat sich nach ihrem Ausstieg sehr zurückgezogen. Was macht die Sängerin heute und was ist über ihr Leben bekannt?

2021 haben die No Angels ihr drittes fulminantes Comeback gefeiert. Fünf Jahre später sind die vier Sängerinnen aktuell so erfolgreich wie nie zuvor und haben jetzt mit "No Angels – Das sind WIR!" eine dreiteilige Dokumentation veröffentlicht. Doch ein wichtiges Mitglied fehlt noch immer: Vanessa Petruo ist nach dem ersten Aus der Band 2003 nie wieder zurückgekehrt. Was ist der Grund und wie lebt der einstige Popstar heute?

Zoff-Gerüchte: So verabschiedete sich Vanessa Petruo von den No Angels

Bereits 2007 feierten die No Angels ihr erstes Comeback nach der Trennung 2003 – auch damals schon ohne Vanessa. Es gab Gerüchte, dass sich die Sängerin mit ihren Bandmitgliedern nicht mehr verstehen würde, was Lucy, Sandy, Nadja und Jessica allerdings dementierten.

Wie die vier verbliebenen No Angels in ihrer neuen Doku nun berichten, wurde das Comeback von Lucy Diakovska initiiert. "Irgendwann hat es gekitzelt. Und dann dachte ich mir: Schauen wir mal, was die anderen machen." Gesagt, getan, alle Bandmitglieder wurden von der gebürtigen Bulgarin kontaktiert und waren bereit für ein Treffen – nur Vanessa Petruo hatte sich offenbar dagegen entschieden. "Vanessa wollte nicht mehr", sagt Sandy Mölling über ihre ehemalige Kollegin. Auch Lucy Diakovska erklärt: "Ich war sehr erstaunt und dann gab es kein Fünfer-Treffen. Sie wollte es gar nicht." Damit wurde dieses Kapitel für Petruo bis heute geschlossen.

Die No Angels sind nach ihrem dritten Comeback erfolreicher als je zuvor. © BrauerPhotos/J.Harrell

Das sagte Vanessa Petruo über ihren Ausstieg: "Habe mich zurückgezogen"

In einem Interview von 2005 sprach Vanessa Petruo selbst über die Gründe, warum sie nicht mehr als Sängerin der No Angels auf der Bühne stehen wollte. "Ich habe mich sehr zurückgezogen, habe wieder mein altes Umfeld und meine Familie gesucht." Sie startete zwar eine kurze Solo-Karriere, doch an die großen Hits konnte sie damit nicht mehr anknüpfen. "Ich bin nicht der Typ, der mit so extremem und schnellem Erfolg umgehen kann. […] Ich bin lieber ein privater Mensch als vor jeder Kamera."

Mit "Ich muss mich bewegen" veröffentlichte Vanessa Petruo 2011 eines ihrer letzten Lieder auf YouTube. 2014 zog sie sich endgültig aus der Öffentlichkeit zurück und startete eine ganz neue Karriere: Der Ex-Popstar studierte Psychologie.

Sandy Mölling: "Ich nehme es ihr nicht übel"

Nach ihrem Comeback 2021 waren die No Angels bei "Grill den Henssler" eingeladen. Neben dem Kochen kam natürlich auch das Fehlen von Vanessa zur Sprache. Auf die Frage, ob die Engel enttäuscht seien, dass sie ohne ihr fünftes Bandmitglied Reunion feierten, erklärte Sandy: "Das nehme ich auch gar nicht übel. Sie ist in den Staaten in Los Angeles an der Uni und doziert dort Psychologie und macht da eine großartige Karriere, also Chapeau."

Vanessa Petruo: Statement auf Instagram

Als im November 2020 erste Vermutungen laut wurden, die Popstars-Band würde bald wieder auf der Bühne stehen, äußerte sich Vanessa Petruo auf Instagram und schrieb in ihrer Story: "Ich habe vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, nicht mehr öffentlich aufzutreten. Ich habe studiert, lebe und arbeite mittlerweile in Los Angeles."

Das macht Vanessa Petruo heute

Wie Vanessa Petruo 2014 in einem Interview mit dem "Spiegel" erklärte, müsse sie nicht mehr unbedingt arbeiten, da sie ihre Einnahmen aus der Zeit mit den No Angels in Immobilien angelegt habe. Trotzdem ist sie auch nach ihrem Karriere-Aus nicht untätig geblieben. An der Technischen Universität Dresden hat sie kognitive Neurowissenschaften studiert und sogar promoviert.

Ab 2020 forschte Vanessa Petruo in Los Angeles an der University of Southern California und veröffentlichte dort mehrere Schriften über ihre Arbeit. Wie "Bild" vor wenigen Wochen berichtete, soll die ehemalige Sängerin mit ihrer Familie inzwischen in Berlin leben und dort als Psychotherapeutin arbeiten. Öffentlich kommentieren wollte sie das allerdings nicht.

No-Angels-Comeback für Vanessa Petruo? Das sagt Nadja Benaissa

Sandy Mölling, Jessica Wahls, Lucy Diakovska und Nadja Benaissa haben bewiesen, dass sie auch zu viert erfolgreich sein können. Letztere richtet in der ARD-Doku rührende Worte an Vanessa Petruo – und spricht sogar eine Einladung aus: "Ich habe ganz viel Liebe und Verständnis für sie. Und wenn sie doch mal Lust hat, zu "Daylight" auf die Bühne zu hüpfen, ist sie jederzeit willkommen."