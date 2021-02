Ex-NFL-Star Sebastian Vollmer liegt mit Corona flach

Der deutsche Football-Star Sebastian Vollmer muss den Super Bowl LV vom Sofa aus verfolgen. Der frühere Teamkollege von Tom Brady kämpft mit einer Corona-Infektion.

Die deutsche Berichterstattung über den Super Bowl LV in der Nacht auf Montag muss ohne Sebastian Vollmer (36) auskommen. Den früheren Spieler der New England Patriots hat es nach Angaben seines Freundes und Podcast-Kollegen Markus Kuhn (34) "richtig hart erwischt". Vollmer liege demnach mit einer Corona-Infektion flach.

"Es hat ihn mitgenommen"

Kuhn, ebenfalls früherer NFL-Star der New York Giants, : "Es kann auch Ex-Profi-Sportler treffen, die eigentlich im Zenit ihrer körperlichen Gesundheit stehen." Zwar gehe es Vollmer mittlerweile wieder "etwas besser, [...] aber es hat ihn mitgenommen". Der ehemalige Teamkollege von Quarterback-Legende Tom Brady (43) sei zu Hause in Florida und kuriere sich aus.

Am 7. Februar trifft Brady mit seinen Tampa Bay Buccaneers im NFL-Finale auf die Kansas City Chiefs. Dem Ausnahmesportler winkt der insgesamt siebte Super-Bowl-Sieg seiner Karriere. Zwei davon holte er gemeinsam mit Vollmer in den Jahren 2014 und 2016 als Spieler der New England Patriots.