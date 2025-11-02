Ex-Münchnerin schockiert: Simone Ballack aus Hotel "manövriert"

Als Geschäftsführerin eines Hotels weiß Simone Ballack, wie das Urlaubsbusiness läuft. Jetzt meldet sich die ehemalige Münchnerin aus Mallorca und zeigt sich schockiert über die Zustände vor Ort.

Simone Ballack ist ordentlich angefressen: Die Ex-Ehefrau von Michael Ballack wollte ein paar entspannte Tage auf Mallorca verbringen und feierte am Freitag auf der "Tribute to Bambi"-Party – doch das Ende ihres Trips wird zum Reinfall. Dabei erhebt die ehemalige Münchnerin Vorwürfe gegen die Hotelangestellten. Was ist passiert?

Simone Ballack übt Kritik an Hotel: "Seit gestern bauen die hier ab"

Mit Freunden hatte Simone Ballack in einem mallorquinischen Hotel eingecheckt. Am Sonntagmorgen (2. November) stand die Abreise an, die aber nicht ohne Probleme über die Bühne ging. "Wir haben gebucht bis heute und wir wurden um 12 Uhr aus dem Hotel manövriert", sagt sie sichtlich sauer in ihrer Instagram-Story. Der Grund für ihre Laune wird schnell klar: "Wir sitzen mit unseren Koffern jetzt unten am Strand, weil dieses Hotel nicht in der Lage ist, die Koffer vielleicht noch an der Rezeption unterzubringen. Unser Flugzeug geht einfach heute Abend um 18 Uhr."

Simone Ballack betont, keinen Service erwartet zu haben, sie wollte lediglich ihr Gepäck noch für einige Zeit unterbringen. Das war allerdings nicht möglich, denn das Hotel schloss um Punkt 12 Uhr seine Pforten für die Saison 2025. Simone Ballack sieht darin ein großes Problem, denn: "Seit gestern bauen die hier ab." Noch während des laufenden Betriebs soll beim Hotelpersonal bereits Aufbruchsstimmung geherrscht haben, was auch Auswirkungen für die Gäste gehabt haben soll. "Beim Frühstücksbuffet gab es heute nur noch die Hälfte von gestern", sagt Simone Ballack dazu.

In ihrer Instagram-Story meldet sich Simone Ballack schockiert zu Wort. © Instagram/simoneballack

Klartext von Simone Ballack: "Ich bin völlig schockiert"

Die 49-Jährige weiß, wovon sie spricht. Nachdem sie 2024 München den Rücken gekehrt hatte, übernahm sie die Leitung eines Hotels am Gardasee. Über die Zustände auf Mallorca zeigt sie sich enttäuscht: "Ich finde es einfach superschade. Das Personal war bis heute supernett und freundlich. Seit gestern sind die alle irgendwie im Urlaubsmodus. Verstehe ich auch, aber es wäre nicht schlecht, wenn man ein Management hätte, das denen erklärt, dass es einfach superunangenehm ist für die Gäste, die dann noch da sind."

Simone Ballack hat einen Tipp für die Verantwortlichen des Hotels parat: "Es wäre schön, wenn man die Gäste vernünftig verabschieden würde und nicht so rauskehrt. Das finde ich echt krass, das habe ich noch nie irgendwo erlebt. Ich bin völlig schockiert." Hoffentlich endet ihr nächster Urlaub etwas harmonischer als ihr Trip nach Mallorca.