Ex-Merkel-Berater jagt Wladimir Klitschko und Vanessa Mai

Sie flüchten mit begrenzten finanziellen Mitteln vor Ermittlern, wollen auf keinen Fall erkannt, ertappt und gefunden werden. Doch die Analysten und Online-Profiler sind Promis wie Wladimir Klitschko und Vanessa Mai auf den Fersen....

Was sich wie eine Jagd nach einem begangenen Promi-Verbrechen anhört, ist in Wirklichkeit das Konzept der neuen Amazon-Prime-Sendung "Celebrity Hunted". Darin treten Stars gegeneinander an.

Promis müssen sich vor Ermittlerteam verstecken

In sechs Folgen begeben sich die prominenten Teams freiwillig auf die Flucht vor Profi-Ermittlern. Zehn Tage lang versuchen sie, mit begrenzten finanziellen Mitteln unter dem Radar eines professionellen Ermittlerteams zu bleiben. Gesucht werden die VIPs von Erich Vad, einem ehemaligen Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sowie von Cyber-Analysten und Online-Profilern. Das Ermittlerteam kann alle legalen Mittel nutzen, um die Promis aufzuspüren.

Kandidaten von "Celebrity Hunted" stehen fest

Die Promis treten entweder alleine oder in Duos an:

Ex-Boxweltmeister Dr. Wladimir Klitschko

Model Stefanie Giesinger

Sängerin Vanessa Mai und Ehemann Andreas Ferber

Schauspieler Tom Beck und Comedian Axel Stein

Social Media Stars Diana und Melisa

Schauspieler Kida Khodr Ramadan und Rapper Summer Cem

Wladimir Klitschko taucht unter: Merkels ehemaliger Berater sucht ihn

Wladimir Klitschko schreibt auf Instagram: "Meine nächste Challenge? Zehn Tage unter dem Radar bleiben – durch ganz Deutschland und immer die Verfolger auf den Fersen. Mein Tool, mit dem ich die Herausforderung meistern werde? Willenskraft – die stärkste Kraft im Leben!"

Und auch Schlager-Star Vanessa Mai macht Lust auf das neue Format: "Heftige zehn Tage liegen hinter Andreas und mir. Ihr habt richtig gelesen…Andreas und ich aka Bonnie und Clyde."

Starttermin von "Celebrity Hunted" ist Ende 2021

"Wir haben mit 'Celebrity Hunted' eine ganz neue Dimension des Reality-Genres produziert - vollgepackt mit Spannung und Emotionen, bildgewaltigen Szenen und einem einzigartigen Cast, den es so noch nie im deutschen TV zu sehen gab. Ich freue mich sehr, dass wir das Format gemeinsam mit Amazon Prime Video und unserem großartigen Team auf den deutschen Markt bringen und umsetzen konnten", so Rainer Laux. Amazon Prime nennt das Format eine "bahnbrechende Reality-Adventure-Serie".

Wie gut sich Wladimir Klitschko, Vanessa Mai & Co. geschlagen haben, sieht man ab Ende 2021 auf Amazon Prime.