Ex-Kinderstar Ricky Schroder heiratet in Mexiko

Der ehemalige Kinderstar Ricky Schroder hat erneut geheiratet. Mit Theaterschauspielerin Julie Trammel gab er sich am Strand von Mexiko das Jawort. Die Hochzeit fand bereits im Juli statt.

Schauspieler Ricky Schroder (55) hat seine Partnerin Julie Trammel geheiratet. fand die Trauung bereits am 9. Juli in Cabo San Lucas, Mexiko, statt. Das Paar machte die romantische Strand-Zeremonie .

Die strahlenden Hochzeitsfotos zeigen das glückliche Paar händchenhaltend im Hochzeitsoutfit am Strand. Trammel, eine Theaterschauspielerin, wählte für ihre Bildunterschrift einen biblischen Vers: "Darum sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden - Matthäus 19,6." Schroder kommentierte romantisch darunter: "Ich wollte nicht, dass dieser Abend jemals endet... also habe ich dich geheiratet."

Für Schroder ein emotionaler Neuanfang

Im Juli 2024 hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben - ebenfalls über die sozialen Medien. , in dem sie den Bill-Evans-Song "What Are You Doing the Rest of Your Life?" (Dt. "Was machst du den Rest deines Lebens?") am Klavier spielte. Dazu schrieb sie: "Ich werde meinen mit Ricky verbringen." Der Schauspieler teilte den Post in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich liebe Julie", . Sechs Monate vor der Verlobung hatte Trammel erstmals Fotos mit Schroder auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt.

Für Schroder bedeutet diese Hochzeit einen emotionalen Neuanfang. Der Schauspieler war zuvor mehr als zwei Jahrzehnte mit Andrea Schroder verheiratet, mit der er vier erwachsene Kinder hat. Seine Ex-Frau hatte 2016 die Scheidung eingereicht.

Vom Kinderstar zum Hollywood-Aussteiger

Ricky Schroder wurde als "Der kleine Lord" (1980) zum Weltstar. Es folgten weitere Engagements für den damaligen Kinderstar. Doch der heute 55-Jährige hat Hollywood bewusst den Rücken gekehrt. Seit fast einem Jahrzehnt steht er nicht mehr vor der Kamera. im Februar 2024 erklärte er, dass er nach Colorado gezogen sei und mit der Schauspielerei abgeschlossen habe.