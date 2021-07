Ex-Kicker Rúrik Gíslason schießt gegen Andreas Gabalier

Der schöne Ex-Kicker und "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason ist eigentlich Eve­ry­bo­dy's Dar­ling. Doch wenn es um "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier geht, nimmt der blonde Isländer kein Blatt mehr vor den Mund...

Sexy Langhaar-Frisur gegen frechen Undercut! Verträumter Isländer gegen konservativen Österreicher!

Während es manchmal heißt, dass sich Gegensätze anziehen würden, so steht bei Rúrik Gíslason (33) und Andreas Gabalier (36) fest: Diese beiden werden so schnell keine Freunde mehr.

Rúrik Gíslason tauschte Fußballplatz gegen Tanzparkett und gewann 2021 "Let's Dance". © BrauerPhotos / Neugebauer

"Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason schimpft über Andreas Gabalier

Rúrik Gíslason hat in der RTL-Sendung "Die ultimative Chartshow" gegen Andreas Gabalier gewettert. Er ließ, in der Greenbox sitzend, kein gutes Haar am singenden Steirer. Während in der TV-Show von Oliver Geissen die erfolgreichsten Partyschlager gekürt wurden, lästerte der "Let's Dance"-Sieger, der übrigens auch selbst Musik macht: "Kein Herz, kein Gefühl, das ist ein Joke irgendwie." Und weiter: "Was gibt es schlimmeres als Scheiße?"

"Kein Herz, kein Gefühl, das ist ein Joke irgendwie"

Grund für Gíslasons üble Verbal-Attacke dürften die anhaltenden Negativ-Schlagzeilen rund um Andreas Gabalier sein. Kritiker warfen ihm vor, dass seine Texte als rechtspopulistisch, frauenfeindlich und homophob verstanden werden können. Gabalier bestreitet dies.

Mit seinem neuesten Song "Liebeleben" wollte sich Andreas Gabalier gegen Homophobie positionieren und alle Vorwürfe der Vergangenheit zurückweisen. "Es war mir einfach ein Bedürfnis, mit sämtlichen homophoben Vorwürfen reinen Tisch zu machen und mal aufzuräumen und ein Lied zu schreiben, weil es mir im Herzen einfach ein bissel weh getan hat, diese Nachrede", erklärte Gabalier in Silbereisens "Schlagercountdown"-Show. Andere werfen ihm allerdings Pinkwashing vor...