Ex-GZSZ-Star Mia Aegerter ist mit 44 Jahren Mutter geworden

Im Frühjahr verriet sie, dass sie schwanger ist. Jetzt ist ihr erstes Kind auf der Welt: Sängerin und Schauspielerin Mia Aegerter zeigt sich auf Instagram mit Baby.

Ex "GZSZ"-Star Mia Aegerter (44) ist Mutter geworden. von sich bei einer Musikaufnahme. Dabei ist - im Tragetuch - auch ihr Baby. Mit einem Herz-Emoji schrieb sie zu der Aufnahme: "same same but different..."("Gleich, trotzdem anders") und setzte den Hashtag "#backtowork". Mehr über den Nachwuchs verriet sie allerdings nicht in dem Post.

Dass sie ein Kind erwartet, . Damals schrieb sie: "Meine Lieben, demnächst gibt es gleich zwei neue Produktionen!" Dazu postete sie ein Foto, das sie mit Baby-Bauch zeigt, und erklärte: "Die eine ist fast fertig. Muss nur noch ein wenig an den Lungen schrauben, dann hab ich alles am Start für den Release. Martin und ich sind überglücklich!" Zudem kündigte sie mit dem Beitrag einen neuen Song an.

