Ex-"GNTM"-Model Romina Palm ist erstmals Mama geworden

Romina Palm und ihr Verlobter Christian Wolf sind Eltern geworden: Auf seinem Instagram-Account teilt der Unternehmer die freudige Nachricht über die Geburt ihrer Tochter.

Romina Palms (25) Verlobter Christian Wolf hat die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes verkündet. Am Samstagabend deutete der Fitness-Influencer bereits in mehreren Instagram-Storys an, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. "Ich habe mit Romi abgesprochen, dass ich erstmal nichts dazu sage, wie es lief [...], weil ich möchte ihr da einfach den Vortritt lassen. [...] Wir haben gesagt, dass wir teilen, dass alles gut gegangen ist, damit ihr euch keine Sorgen macht. Aber wie es alles lief, das [erzählen] wir dann, wenn sie bereit dazu ist", erklärte er in einem Clip.

Wolf sei "unglaublich stolz" auf seine Verlobte. Zudem teilte er ein Selfie und schrieb dazu augenzwinkernd: "Ich sag's mal so: Ich habe jetzt den Auftrag, eine XXL-Portion Sushi zum Dinner für uns zu holen." Seine Follower und Followerinnen können sich also ihren Teil denken.

Frischgebackene Eltern teilen erste Aufnahmen

Nur wenige Stunden später, am Sonntagmorgen, meldeten sich die frischgebackenen Eltern dann gemeinsam zu Wort. "Küken ist geschlüpft", heißt es unter einer Bilderreihe, die Palm und Wolf vor und nach der Geburt mit ihrem Nachwuchs zeigt. Ihre Tochter kam am 24. Mai um 17:22 Uhr zur Welt, wie ebenfalls der Bildunterschrift zu entnehmen ist. Den Namen ihres Babys haben die beiden bisher nicht verraten.

Unter dem Beitrag häufen sich bereits zahlreiche Glückwünsche - auch viele deutsche Influencer und Influencerinnen melden sich in den Kommentaren zu Wort. "Alles Liebe und Gute, erholt euch und genießt die Zeit. Für euch", schreibt etwa Tim Kampmann (24), besser bekannt als Twenty4tim. Auch Pietro Lombardis (32) Partnerin Laura Maria Rypa (29) und Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis (32) gratulieren mit einem schlichten "Herzlichen Glückwunsch".

Für Christian Wolf ist es bereits das zweite Kind: Aus einer früheren Beziehung mit der Influencerin Antonia Elena hat er bereits einen Sohn, der im März vergangenen Jahres zur Welt kam. Das Paar trennte sich allerdings noch während der Schwangerschaft.

Influencer-Paar hat Hochzeitspläne

Romina Palm war zuvor mehrere Jahre mit Stefano Zarrella (34), dem Bruder von Giovanni Zarrella (47), liiert. Im Sommer 2021 gaben sie ihre Verlobung bekannt - zur Hochzeit kam es jedoch nicht. Stattdessen folgte im März 2023 die Trennung. Etwa fünf Monate später begann ihre Beziehung mit Unternehmer Christian Wolf. Im November verkündete das Paar , dass es ein gemeinsames Kind erwartet - ein Mädchen, wie Palm und Wolf wenig später ebenfalls bestätigten.

Rund einen Monat vor der Geburt folgte die Verlobung. "All unsere Freunde und Familie sind nach Wien gekommen. Für einen Überraschungsabend", schrieben die beiden .