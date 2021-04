Ex-"GNTM"-Gewinnerin Simi hat einen komplett neuen Look

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Simone "Simi" Kowalski hat eine Typveränderung gewagt: Ihre Locken sind nicht mehr blond und lang.

So sieht Simone "Simi" Kowalski nicht mehr aus - Foto aus dem Jahr 2019

Model Simone "Simi" Kowalski (23), Gewinnerin der Castingshow "Germany's next Topmodel" im Jahr 2019, hat sich von ihren langen und blonden Locken getrennt. Stattdessen trägt sie jetzt einen lockigen Bob in einem Rotton, .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Aufgenommen wurde das Foto im Rahmen ihres Aufenthalts im westbalinesischen Canggu. "Bali vibes. Nach langem Kampf ist meine Haut endlich wieder normal!", kommentiert sie das Bild von sich im orangen Rüschen-Zweiteiler.

Der neue Look kommt an. Bereits mehr als 15.000 ihrer 228.000 Follower haben das Foto für gut befunden. Etliche rote Herzen finden sich zudem in den Kommentaren, darunter auch von ihrer Nachfolgerin auf dem "GNTM"-Thron, Jacqueline "Jacky" Wruck (22), und Aminata Sanogo, Teilnehmerin der 9. Staffel.