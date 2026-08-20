Ex-Fußballer schimpft über Münchner Promi-Dame: "Sollte mehr Respekt haben"

Max Kruse hat genug: Der ehemalige Fußballspieler teilt ordentlich gegen mehrere Promi-Damen aus. Was hat er über Marijke Amado, Nina Meise und Cathy Hummels zu sagen?

Die beiden Verräter dürfen nicht morden - aber Sonja offeriert eine neue Gemeinheit: Marijke und Ralph dürfen eine neue Todesliste mit vier Namen erstellen.

RTL 12 Die beiden Verräter dürfen nicht morden - aber Sonja offeriert eine neue Gemeinheit: Marijke und Ralph dürfen eine neue Todesliste mit vier Namen erstellen.

Ein Prost auf den ersten enttarnten Verräter. Für Gabriel Kelly (links) wird die ganze Sendung wegen einer unbedachten Wette aber noch ziemlich teuer werden - er weiß es nur noch nicht.

RTL 12 Ein Prost auf den ersten enttarnten Verräter. Für Gabriel Kelly (links) wird die ganze Sendung wegen einer unbedachten Wette aber noch ziemlich teuer werden - er weiß es nur noch nicht.

Mit 5:4 Stimmen - die entscheidende kommt von seiner Erzfeindin Marijke - wird Max Kruse verbannt. Er gesteht: "Ich bin ein Verräter."

RTL 12 Mit 5:4 Stimmen - die entscheidende kommt von seiner Erzfeindin Marijke - wird Max Kruse verbannt. Er gesteht: "Ich bin ein Verräter."

Die "glorreichen Acht" gegen einen Riesenverräter! Wenn sie es schafen, den mit Schwarzpulver in die Luft zu jagen, verhindern sie einen Mord in der kommenden Nacht.

RTL 12 Die "glorreichen Acht" gegen einen Riesenverräter! Wenn sie es schafen, den mit Schwarzpulver in die Luft zu jagen, verhindern sie einen Mord in der kommenden Nacht.

Veralbert! Die Springer fielen nicht tief, sondern auf eine Matte. Nur wussten sie das nicht, weil ihre Augen verbunden waren.

RTL 12 Veralbert! Die Springer fielen nicht tief, sondern auf eine Matte. Nur wussten sie das nicht, weil ihre Augen verbunden waren.

Cathy Hummels wurde in der Nacht von den drei Verrätern gemeuchelt und musste - als zehnte Loyale - ausscheiden.

RTL 12 Cathy Hummels wurde in der Nacht von den drei Verrätern gemeuchelt und musste - als zehnte Loyale - ausscheiden.

Lohn der Angst: Silber für den Schatz, ein Schutzschild für Gabriel und ein Dolch für Max. Rettet ihn die doppelte Stimme vor der Verbannung?

RTL 12 Lohn der Angst: Silber für den Schatz, ein Schutzschild für Gabriel und ein Dolch für Max. Rettet ihn die doppelte Stimme vor der Verbannung?

Schade, dass es bei "Die Verräter" (RTL) keine "Wiedersehens-Folge" gibt wie beim Dschungelcamp oder bei den "Bachelors". Denn es gäbe sicher einiges aufzuarbeiten, wenn sich die Teilnehmer von "Die Verräter" (RTL) dereinst wiedersähen. Zu einer lang ersehnten Konfrontation wird es nämlich im laufenden Format nicht mehr kommen. Dabei hätte vor allem Max Kruse einiges zu sagen. In der Show wettert der einstige Profifußballer gegen mehrere Promi-Damen.

Cathy Hummels (38) glänzt beim Frühstück am sechsten Tag (bei RTL+ und am Dienstag, 25. August, 20.15 Uhr, bei RTL) durch Abwesenheit. Sie wurde des Nachts von den drei Verrätern Marijke Amado (72), Max Kruse (38) und Ralph Morgenstern (69) gemeuchelt und hauchte mit einem letzten Wunsch ihr Sendeleben aus: "Am meisten geschockt wäre ich, wenn Max ein Verräter wäre, weil er mir ganz oft in die Augen geschaut hat." So kann man sich täuschen. Alleine dafür, wie sie auf Max' zahlreiche Lügen reagierte, würde sich ein "Wiedersehen" lohnen.

Das gibt es nicht, weiß auch Sonja Zietlow (58). Deshalb machte sie ihren "Nachruf" auf Cathy Hummels auch gleich beim Frühstück - und zwar ziemlich schadenfroh: "Goodbye Cathy. Diesmal hat sie die Opferrolle also nicht nur gespürt." Cathy war zuletzt, neben totaler Ratlosigkeit ("Ich habe keine Ahnung"), vor allem durch Jammern über ihre ganz besonders schlimme Zeit ("Nervenzusammenbruch", "Für mich war ein Limit erreicht") aufgefallen. Dass sie jetzt wirklich zum Opfer der Verräter wurde, grämt die anderen auch nur deshalb, weil es halt wieder einen Loyalen - den mittlerweile zehnten in Serie - erwischte.

Aber das soll sich ändern!

"Die Verräter" wird teuer für Gabriel Kelly - er weiß es nur noch nicht

Zur größten Bedrohung für die Verräter werden - die Verräter. Marijke ("Ich muss Max loswerden") und Max ("Marijke wird den Hunden vorgeworfen") gönnen sich nicht mehr das Schmutzige unter den Fingernägeln. Ralph sitzt zwischen den Stühlen und sorgt sich nur um eins: "Dass ich nicht unter die Räder komme."

Bisher konnten sie sich auf die Ahnungslosigkeit der Loyalen verlassen. Jetzt aber, bei nur noch acht verbliebenen Spielern, wird's naturgemäß eng. Das Keifen von Nina Meise (43) ist besonders lästig. "Max ist der Kopf der Verräter", kreischt sie ihre Theorie schon beim Frühstück raus. Weil sie aber sofort drauf auch Peyman Amin (55), Ann-Kathrin Bendixen (26) und Gabriel Kelly (25) verdächtigt, und zwar zu Unrecht, wird's wieder diffus.

Da ist Gabriel viel gefährlicher. Als erster Loyaler nennt er als potenzielle Verräter Marijke, Max und Ralph in einem Atemzug. Leider vertraut er sich selbst nicht. "Ich glaube nicht, dass Max und Marijke zusammen spielen. Wenn ihr beide Verräter seid - dann Chapeau. Dann zahl ich euch den Flug nach Hollywood, dann habt ihr den Oscar verdient. Dann überreiche ich euch den Oscar persönlich. Ich zahl die Flüge und ne Suite - alles auf meinen Nacken." Das wird teuer werden, lieber Gabriel!

Max Kruse gesteht: "Mir geht ein bisschen die Düse"

So weit ist es - noch - nicht. Aber die Schlinge zieht sich immer enger um den Hals. Max ahnt schnell: "Entweder Marijke oder ich fliegen heute raus." Da spielt es auch keine Rolle, dass er sich tapfer zu einer "Mutprobe" meldet. Gemeinsam mit Gabriel und Ralph meldet er sich zur Geheimmission, die sich als Bungee-Sprung erweist. Da wird Max, selbst bezeichnetem "Adrenalinjunkie", dann doch warm ums Herz. "Höhe? Da hab ich Respekt, mir geht ein bisschen die Düse."

Aber die Drei sind bereit - und werden veralbert. Denn als sie - mit verbundenen Augen - von Sonja zur Plattform geleitet werden, wurde da rasch eine riesige Polstermatte untergeschoben. Es gibt also einen sanften Fall statt steilem Absturz. Es gibt Silberbarren für die Tapferkeit und zwei individuelle Belohnungen. Max und Ralph "schenken" Gabriel großzügig einen Schutzschild für die Nacht. Gabriel hört allerdings die Nachtigall trapsen: "Das ist sehr nett. Und sehr verdächtig."

Noch wichtiger: Wer bekommt den Dolch für die doppelte Stimme? Ralph überlässt ihn Max, allerdings auch nicht aus purer Verräter-Liebe. "Max argumentiert so armselig. Vielleicht steht er am Ende da mit seinem dummen Dolch und er nützt ihm nichts."

Max Kruse teilt gegen Promi-Damen aus: "Könnte ins Trash-TV gehen"

Eine erfolgreiche gemeinsame Mission - ein riesiger Papp-Verräter wird zur Explosion gebracht und damit ein Mord in der kommenden Nacht verhindert - und eine bitterböse Diskussion am Runden Tisch später tritt genau das ein. Marijke erhält Stimmen von Max (doppelt), Peyman und Gabriel. Max wird von Nina, AnKa, Urs Meier (67) und Ralph (!) aufgeschrieben. 4:4 - und die letzte Stimme liegt bei Marijke! Damit ist Max' Aus besiegelt.

Im Kreis der Wahrheit bekennt Max Farbe: "Ich bin ein Verräter." Da beben die Mauern von Château de Mielmont vom Jubel. Gabriel kann's immer noch nicht richtig fassen ("Ich schäme mich so, ich fühl mich so dumm"). Marijke grinst im Off-Interview: "1:0 für Holland!"

Wen setzen die Verräter auf die neue Todesliste?

Apropos Off-Interview. Da gab Max einigen Mitspielern noch wenig Charmantes mit auf den Weg. Marijke habe keine Ahnung von dem Spiel und Nina möge mehr Respekt zeigen und "könnte ansonsten in Trash-TV-Sendungen gehen". Und auch für Cathy, die ihm so unerschütterlich vertraute, hat er eine Botschaft: "Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe."

Der Fußballer ist rausgegrätscht. Und obwohl die Verräter nicht morden dürfen, droht den Loyalen neues Ungemach. Die Verräter dürfen eine neue Todesliste mit vier Namen erstellen. Da Gabriel geschützt ist, kommen nur AnKa, Nina, Peyman und Urs infrage. Und die Verräter selbst, aber nur einer von ihnen. Wird sich einer selbst auf die Liste schreiben? Zuletzt sagte Marijke zwar, Ralph sei ihr "Freund seit Neunzehnhundertplötzlich", aber wie weit geht Loyalität, wenn's ans Eingemachte geht?