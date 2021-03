Ex-Fußballer Paul Gascoigne mit ausgerenkter Schulter im Krankenhaus

Der ehemalige englische Fußballstar Paul Gascoigne soll sich bei Aufnahmen zu einer italienischen TV-Show die Schulter ausgerenkt haben und ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Paul Gascoigne (53, ) nimmt derzeit am italienischen Reality-Format "L'Isola dei Famosi" teil. In einer Challenge des "Survivor"-Ablegers soll sich der ehemalige englische Fußball-Star die Schulter ausgerenkt haben, wie britische Medien berichten. soll Gascoigne ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Der Ex-Profi sei dort untersucht und geröntgt worden. Ein von der Zeitung veröffentlichter Clip zeigt, wie sich Gascoigne den linken Arm hält und offenbar Schmerzen hat. Co-Moderator Massimiliano Rosolino (42) habe den Zuschauern dem Bericht zufolge nach wenigen Minuten erklärt, dass sich medizinisches Fachpersonal um Gascoigne kümmere und es nicht so aussehe, als ob der ehemalige Sportler ernsthaft verletzt sei. Der 53-Jährige sei in der restlichen Folge der Sendung nicht mehr zu sehen gewesen, auch an einer typischen Nominierung habe er nicht teilgenommen.