Ex-Fußballer Akeem Omolade tot in Auto gefunden: Er wurde nur 39 Jahre alt

Große Trauer um den ehemaligen Fußballprofi Akeem Omolade. Sein lebloser Körper wurde in Palermo in einem Auto gefunden. Er starb mit nur 39 Jahren.

Nur fünf Jahre nach seinem offiziellen Karriere-Ende stirbt Fußball-Talent Akeem Omolade mit 39 Jahren. Der Verein FC Turin gibt der englischen Boulevardzeitung "The Sun" ein Statement zu seinem überraschenden Tod: "Präsident Urbano Cairo und der gesamte Fußballverein nehmen nach dem Tod unseres ehemaligen Spielers Akeem Omolade Anteil an der großen Trauer der Familie Omolade."

Akeem Omolade wurde in Nigeria geboren, stand später für bekannte Vereine in der italienischen Liga auf dem Fußballplatz. Er kickte beim FC Turin, Mazara oder auch Ribera 1954.

Auch der Sportverband hat sich zu Omolades viel zu frühen Tod geäußert: "Die gesamte FC-Turin-Familie spricht seinen Liebsten, seinen Eltern und seinen vielen Freunden ihr tiefstes Mitgefühl aus."

Fußballer Akeem Omolade ist tot: Was ist die Todesursache?

Noch ist unklar, woran der ehemalige Fußballprofi gestorben ist. "The Sun" berichtet, Omolade sei am Montag tot in einem Auto in Palermo aufgefunden worden. Laut ersten Untersuchungen gebe es keine äußerlichen Verletzungen. Akeem Omolades Familie äußerte sich bislang noch nicht zu seinem Tod.