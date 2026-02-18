Ex-Frau: Klare Worte zur Trennung von Roland Trettl

Roland Trettls Ex-Frau Daniela räumt auf Instagram endgültig mit Gerüchten um die Trennung auf. Die Fans zeigen sich begeistert.

Daniela Trettl, die Ex-Frau von Starkoch und Fernsehmoderator Roland Trettl (54), hat eine "Klarstellung" zum Ende ihrer Ehe gepostet und dafür viel Anerkennung erhalten. hatte sie einen Kommentar an ihren Ex gezeigt, in dem diesem vorgeworfen wird, "Frau und Kind" abgeschoben zu haben, um "was Neues" zu starten. Dazu schrieb Daniela Trettl: "Ich möchte etwas klarstellen: Mein Ex-Mann hat weder Frau noch Kind verlassen. Wir haben uns getrennt, weil wir als Paar nicht mehr glücklich waren."

In ihrem langen Statement fügte sie hinzu: "Wir bleiben immer die Eltern unseres Sohnes und werden das auch weiterhin gemeinsam und respektvoll leben. Unser Sohn steht für uns an erster Stelle." Sie seien beide "wieder glücklich in neuen Beziehungen, die zu uns und unserem Leben passen". Bei einer Trennung gebe es immer zwei Verantwortliche, "und die Weichen dafür werden Jahre vor der eigentlichen Trennung gestellt. Keiner will eine Ehe beenden aber manchmal ist das trotz allem der beste oder einzige Weg".

Auch auf die neue Beziehung ihres Ex-Mannes zu Miriam Höller (38) geht Daniela Trettl am Ende ihres Posts ein: "Und wer genau hinsieht, wird feststellen, dass Roland noch nie so glücklich ausgesehen hat wie mit @miriamhoeller, gönnt den beiden ihr Glück! Ich tue es."

"Das nenne ich Größe"

In der Kommentarspalte wird Daniela Trettl für ihren Beitrag gefeiert. "Respekt für so tolle und wertschätzende Worte", heißt es da, oder: "Das nenne ich Größe und Wertschätzung der gemeinsamen Zeit und auch Eurem Sohn gegenüber." Eine andere Userin erklärt: "Sehr schön geschrieben, das zeigt viel Größe." Ein weiterer Kommentar lautet: "Was für tolle starke Worte ! Mehr gibt es dem nicht hinzuzufügen außer, dass alle Hater und Möchtegern Besserwisser einfach mal die ..... halten sollten."

Die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller und Roland Trettl machten ihre Beziehung Anfang 2025 öffentlich. Roland und Daniela Trettl hatten sich 2023 getrennt. Das Paar war zwölf Jahre verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn.