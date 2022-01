Ex-Frau Fergie gratuliert: Josh Duhamel hat sich verlobt

Josh Duhamel hat in einem Instagram-Post bekannt gegeben, dass er sich mit seiner Partnerin Audra Mari verlobt hat. Auch Details zum Antrag hat er in seinem Posting verraten.

Josh Duhamel (49) hat von Samstag (8. Januar) verraten, dass er sich mit Model-Freundin Audra Mari (28) verlobt hat. "Sie fand eine Flaschenpost, die an Land gespült wurde und sagte Ja!", schrieb der Schauspieler zu einem Bild des Paares am Strand. In die Kamera hält Duhamel einen Zettel, auf dem er offenbar seinen Antrag formuliert hatte. Beide strahlen glücklich in die Kamera.

Herzchen-Emojis von Fergie

Duhamel plante seinen Heiratsantrag offenbar an einem besonderen Tag: Seine Verlobte und ehemalige "Miss World America" feierte am 8. Januar ihren 28. Geburtstag. lernte sich das Paar 2019 kennen. Mit einem "Glückwünsch!" und zahlreichen grünen Herzchen-Emojis gratulierte Duhamels Ex-Frau Fergie (46) den beiden unter dem Posting zur Verlobung. Der Schauspieler und die Sängerin waren von 2009 bis 2019 verheiratet, lebten aber bereits seit 2017 getrennt. Gemeinsam haben sie ihren Sohn Axl (8). Bei Bekanntgabe ihrer Trennung erklärten sie in einem Statement: "Wir werden immer miteinander verbunden sein, denn unsere Familie liegt uns sehr am Herzen."

