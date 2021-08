Der Ex-Eishockey-Profi Jimmy Hayes ist gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Die genauen Todesumstände sind noch nicht bekannt.

Der ehemalige US-Eishockey-Nationalspieler James Ryan "Jimmy" Hayes (1989-2021) ist verstorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Sein ehemaliger Arbeitgeber, der NHL-Club Boston Bruins, gab den Tod des ehemaligen Stürmers bekannt.

In dem Post heißt es: "[...] Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Frau Kristen, seinen Söhnen Beau und Mac und der ganzen Familie." Die genauen Todesumstände sind bisher unklar. Verschiedene US-Medien, darunter "Boston Globe", und das Magazin "People", berichten, dass Hayes' Leiche in seiner Wohnung gefunden wurde. Weiter heißt es, der Tod des ehemaligen NHL-Profis sei von der Polizei als "unverdächtig" eingestuft worden.

Eishockey-Profi bis 2018

Jimmy Hayes kam in der US-amerikanischen Profiliga NHL auf über 300 Einsätze für Clubs wie die Boston Bruins und die Chicago Blackhawks, bevor er im Jahr 2018 seine aktive Karriere beendete. Sein Bruder Kevin (29) steht bei den Philadelphia Flyers unter Vertrag.