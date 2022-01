Ex-Ehemann Ryan Dorsey erinnert sich unter Tränen an Naya Rivera

Die Schauspielerin Naya Rivera kam im Sommer 2020 bei einem Badeunfall ums Leben. Am 12. Januar wäre sie 35 Jahre alt geworden. So erinnert sich ihr Ex-Mann an sie.

12. Januar 2022 - 17:46 Uhr | (wue/spot)

Ryan Dorsey und Naya Rivera im Jahr 2014 in Los Angeles. © carrie-nelson/ImageCollect

Die im Sommer 2020 bei einem tragischen Badeunfall verstorbene Naya Rivera (1987-2020) hätte am heutigen 12. Januar ihren 35. Geburtstag gefeiert. In einem Statement, , erinnert sich ihr Ex-Mann Ryan Dorsey (38) an die Schauspielerin. Rivera war von 2014 bis 2018 mit ihm verheiratet und hatte mit ihrem Schauspielkollegen einen gemeinsamen Sohn, Josey (6). Mindestens einmal täglich müsse er mit dem Kopf schütteln, erklärt Dorsey. Für ihn sei es "immer noch unfassbar, so surreal, dass sie weg ist". An ihrem heutigen Geburtstag würde Rivera ausflippen: "Ich könnte sie beinahe hören: 'Oh mein Gott, ich bin fast 40!'" Für ihn sei es schwierig, unter Tränen diese Zeilen zu schreiben. Ein "unausstehlich liebenswertes" Lachen Besonders ihr Sohn Josey würde Rivera heute stolz machen, wenn sie sehen könnte, "wie er seine ganzen Sachen, die er liebt, an Freunde weitergibt oder sie spendet", erklärt Dorsey. Der Junge habe, wenn er Fernsehen schaue, ein einzigartiges, lautes Lachen, "das irgendwie unausstehlich liebenswert ist, wie es auch ihres war [...]." Dieses Lachen würde jeden zum Lächeln bringen, der es hören könnte - ganz egal, wie man sich gerade selbst fühle. Naya Rivera kam im Juli 2020 bei einem Badeunfall ums Leben. Sie hatte ein Boot gemietet, um mit ihrem Sohn einen Ausflug auf dem Piru-See im kalifornischen Ventura County zu machen. Der Junge wurde später alleine auf dem Boot gefunden. Wenige Tage später wurde Riveras Leiche von Tauchern entdeckt. Die Behörden bestätigten, dass die Schauspielerin ertrunken war.