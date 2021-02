Ex-Dschungel-Star Gisele Oppermann präsentiert Ex-Pornostar als ihren neuen Freund

Eigentlich ist Gisele Oppermann als Dschungelcamp-Heulsuse bekannt, doch aktuell strahlt sie vor Glück. Das ehemalige Model ist verliebt - in einen ehemaligen Pornodarsteller.

Gisele Oppermann scheint ihr privates Glück gefunden zu haben. Aktuell präsentiert sich die ehemalige GNTM- und Dschungelcamp-Zicke mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Ihr Freund hat aber eine pikante Vergangenheit: Er hat Pornos gedreht.

Wie denkt Gisele Oppermann über Porno-Vergangenheit ihres Freundes?

Jannik Rubeck wurde bereits 2016 im TV bekannt, nachdem er bei der Casting-Show DSDS einen Ausraster hatte. Dieter Bohlen war von dessen Darbietung wenig begeistert, weshalb Rubeck wütend das Set verließ und sogar gegen eine Kamera schlug. 2019 verkündete er dann, dass er sein Geld zukünftig mit Pornos verdienen werde. Nach eigener Aussage soll er mit mehr als 1.000 Frauen geschlafen haben.

Was hält seine neue Freundin Gisele Oppermann von der Porno-Vergangenheit? Im Interview mit erklärt sie: "Ich hab halt mal einen Film von ihm gesehen, was natürlich nicht so einfach war, aber interessehalber. Hat mich auch ein bisschen verletzt." Anfänglich sei die Reality-TV-Kandidatin skeptisch gewesen, habe Jannik aber trotzdem eine Chance gegeben. "Porno hin oder her, es gehört halt zu seinem Leben, aber es ist vergangen."

So hat Gisele Oppermann ihren Freund kennengelernt

Schon während ihrer Zeit im Dschungelcamp soll Jannik Rubeck von Gisele Oppermann begeistert gewesen sein. Über Facebook habe er sie angeschrieben, wodurch es tatsächlich zu einem ersten Treffen kam. Dabei soll es dann gefunkt haben, wie der Ex-Pornostar gegenüber RTL berichtet: "Sie hat so eine Mauer. Und irgendwie habe ich es ganz leicht geschafft, diese Mauer zu brechen und das hat irgendwie keiner geschafft."