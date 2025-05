Ex-Devil-Wears-Prada-Drummer starb am Jahrestag mit seiner Verlobten

Die Verlobte des bei einem Flugzeugabsturz verstorbenen Musikers Daniel Williams hat eine tragische Nachricht geteilt: Das Unglück trug sich am 14. Jahrestag ihrer Beziehung zu.

Die Tragödie um den bei einem Flugzeugabsturz in San Diego ums Leben gekommenen Musiker Daniel Williams (1985-2025) ist offenbar um ein trauriges Kapitel ergänzt worden. So enthüllte seine langjährige Partnerin und Verlobte in einem Instagram-Beitrag, dass sich das Unglück am vergangenen Donnerstagmorgen zugleich am 14. Jahrestag ihrer Beziehung zugetragen hat.

In einer Instagram-Story ihres offiziellen Profils, ein Screenshot vorliegt, heißt es: "Wir begannen unsere gemeinsame Reise am 22. Mai 2011. 14 Jahre später, am 22. Mai 2025, hast du uns viel zu früh verlassen." Sie könne nicht glauben, Williams nie wieder sehen oder berühren zu können. "Mein Herz hat noch nie diese Stufe des Schmerzes erfahren", schreibt die Verlobte des ehemaligen Schlagzeugers der Metalcore-Band The Devil Wears Prada in ihrem Beitrag.

Zugleich verspricht sie ihrer verstorbenen Liebe, "mein Menschenmögliches zu tun, um an jedem einzelnen Tag für dich das Beste zu geben". würdigte zuvor die Band den verstorbenen Musiker. Zu einer Bilderreihe schrieben die Mitglieder: "Keine Worte. Wir verdanken dir alles. Wir lieben dich für immer." Williams war von 2005 bis 2016 Schlagzeuger bei The Devil Wears Prada.

Fünf weitere Passagiere kamen ums Leben

Insgesamt befanden sich sechs Personen im Flugzeug, neben Williams auch der Musikagent Dave Shapiro. waren alle Passagiere des Kleinflugzeugs umgehend tot. Die Polizei von San Diego vermeldete, dass rund 100 Anwohner nach dem Flugzeugabsturz evakuiert und rund zehn Häuser beschädigt worden seien. Bei dem Unfall wurden auch acht Menschen am Boden verletzt. Zwei Personen wurden wegen leichter Verletzungen noch am Unfallort behandelt, sechs weitere wurden medizinisch versorgt.

Die Ursache des Unglücks bleibt ungeklärt. Die Verkehrsbehörde National Transportation Safety Board hat die Ermittlungen aufgenommen.