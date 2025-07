Ex-Biathletin Laura Dahlmeier schwer verunglückt

Tragisches Unglück im Karakorum-Gebirge in Pakistan: Ex-Biathletin Laura Dahlmeier wurde bei einer Bergtour von einem Steinschlag getroffen und mindestens schwer verletzt.

Laura Dahlmeier (31), die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten, ist bei einem dramatischen Bergunfall in Pakistan mindestens schwer verletzt worden. Die 31-Jährige wurde am Montag (28. Juli) gegen Mittag Ortszeit in 5.700 Metern Höhe im Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag erfasst.

Demnach sei Dahlmeier mit "ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs" gewesen, als das Unglück geschah. Die Begleiterin setzte sofort einen Notruf ab, doch die Bergung gestalte sich aufgrund der extremen Höhe und Abgeschiedenheit des Gebiets als äußerst schwierig. Bisher konnte noch niemand zu ihr vordringen.

Hubschrauber erst nach einem Tag vor Ort

Wegen der abgelegenen Lage konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Dienstagmorgen erreichen. Bei einem Überflug stellten die Retter fest, dass die erfahrene Bergsteigerin mindestens schwer verletzt worden sei. Das beunruhigendste Detail: "Lebenszeichen seien nicht zu erkennen gewesen", teilte das Management mit. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniert derzeit die komplizierte Bergung. Dabei werden die professionellen Retter von erfahrenen internationalen Bergsteigern unterstützt, die sich zufällig in der Region befinden.

Die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin ist nicht nur eine außergewöhnliche Sportlerin. Nach ihrer aktiven Laufbahn als Biathletin absolvierte sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin und ist aktives Mitglied bei der Bergwacht. Sie gilt als erfahrene und risikobewusste Bergsteigerin, die die Gefahren der Berge bestens kennt.

Management bittet um Rücksichtnahme

"Weitere Informationen zum Unfall würden bereitgestellt werden, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Managements. Aus Rücksicht auf die Familie und nahestehende Personen bittet das Team die Öffentlichkeit eindringlich, "von Fragen abzusehen und die Privatsphäre der Angehörigen in dieser belastenden Situation zu wahren".