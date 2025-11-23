Ex-Bayern-Star Christian Lell mit viel Gefühl zurück: Heimlich-Auftritt in München

Die vergangenen Jahre waren für Christian Lell turbulent. Nach seiner Zeit als Profi beim FC Bayern München und vielen Schlagzeilen steckte der einstige Profikicker in einer Negativspirale fest. Doch jetzt überrascht der 41-Jährige mit einem Comeback in München, das gefühlvoller nicht sein konnte...

Christian Lell spielte von 2003 bis 2010 beim FC Bayern München. Am Wochenende besuchte er seine einstige Heimat

Es ist ein Moment, den an diesem Abend niemand erwartet hat: Ex-Bayern-Profi Christian Lell (41) betritt am Freitag überraschend selbst die Bühne im Herkulessaal der Münchner Residenz. Eigentlich war er nur gekommen, um seinen Freund, Sänger Mano Michael (45), im Publikum zu unterstützen. Doch dann erklingt am Klavier eine Melodie, die Kicker-Komponist Lell selbst geschrieben hat. Ein musikalisches Comeback nach langer Zeit fernab der Öffentlichkeit.

Christian Lell zur AZ: "Endlich habe ich aufgehört, wegzulaufen"

Bei seinem kurzen, ruhigen Auftritt beschreibt Lell, wie er jahrelang auf Tempo, Leistung und Perfektion gesetzt hat und dabei unmerklich die Verbindung zu sich selbst verlor. "Ich wurde zu jemandem, der nur noch funktioniert hat", sagt er. "Bis ich gelernt habe, wieder zu fühlen." Es sind ungewöhnliche Töne eines einstigen Kickers, der nach seiner aktiven Karriere viele Nächte hart durchgefeiert hat. "Endlich habe ich aufgehört, wegzulaufen", sagt er der AZ.

Suche nach Erfolg und Bestätigung: Lell rutscht in Depression

Christian Lell zeigt sich verändert. Bereits 2022 brach er die Zelte in München ab und zog nach Asien. "Ich wollte einfach nur weg. Ich suchte Erfolg, Anerkennung und äußere Bestätigung. Ich hatte mich selbst verloren", gesteht Lell der AZ. Und weiter: "Ich rutsche in eine Depression."

Christian Lell umarmt seinen Kumpel Mano Michael beim Auftritt in der Residenz © Mano Michael

Komponiert mittlerweile am Klavier

Die Musik und vor allem ein Instrument halfen ihm in dieser schweren Zeit. Der Ex-Bayern-Star fand zurück ins Leben. "Vor drei Jahren habe ich mir das Klavierspielen beigebracht. Ich improvisiere und kann eigentlich gar keine Noten lesen", lacht Lell im AZ-Gespräch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Im Atem der Zeit" heißt Lells selbst komponiertes Klavier-Stück. "Zehn Monate lang habe ich für die Komposition gebraucht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz. Mein erstes Album kommt im Herbst 2026", so der 41-Jährige. Die AZ erfuhr: das Lied widmet er Parishee "Paris" Tawakolian (31). Sie ist die Ex von Christine Neubauers Sohn Lambert Dinzinger jr.

Parishee Towakolian und Christian Lell beim Almauftrieb auf der Wiesn 2024 © BrauerPhotos/G.Nitschke

Lell nennt sie im AZ-Gespräch liebevoll seine "Herzensdame" und schwärmt über Paris: "Sie ist mein persönlicher Engel, der an meinem 40. Geburtstag in mein Leben kam. Die Liebe ist eine Achterbahn der Gefühle. Wir sind auch in schweren Zeiten füreinander da."