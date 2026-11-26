Lange Zeit bestand Christian Lells Leben vor allem aus Ausschweifungen. Waren diese nur eine Flucht? Wie der ehemalige Spieler des FC Bayern nun in der RTLZWEI-Sendung "Der Promihof" erzählte, habe es dafür einen traurigen Grund gegeben.

Mit dem FC Bayern München gewann Christian Lell zweimal das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, später verschlug es ihn in die spanische Liga. Sein Privatleben verlief jedoch lange Zeit turbulent, wie der 42-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach offenlegte.

Lell erinnert sich an "eine sehr wilde Phase"

Auch im RTLZWEI-Format "Der Promihof" äußerte sich Lell nun zu den schweren Zeiten, die hinter ihm liegen. Im Gespräch mit seinen Mitstreitern erinnerte er sich in der aktuellen Folge der Show an "eine sehr wilde Phase" und erzählte: "Ich habe mich sehr stark in Drogen verloren." Unter anderem habe er Kokain konsumiert. Zum damaligen Zeitpunkt habe sich in seinem Leben alles "nur um Partys, Drogen, Champagner und Immobilien" gedreht.

Dem "exzessiven" Lebensstil lag ein schwerer Verlust zugrunde: Seine Schwester Marie-Therese, die seit ihrer Geburt an der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose litt, starb im April 2014 im Alter von 27 Jahren. "Ich bin eigentlich dem Tod meiner Schwester, die zu dem Zeitpunkt verstorben ist, davon gelaufen", sagte Lell nun bei "Der Promihof".

Zehn Jahre habe er sich im Partyleben verloren, erklärt der einstige Profisportler. Erst vor drei Jahren sei ihm bewusst geworden, dass er sich ändern müsse. "Der Christian von früher hat völlig im Außen gelebt. Es gab keinerlei Reflektion, es gab kein Nach-Innen-Schauen, es gab keine nachhaltigen Werte."

Christian Lell erinnert sich an "bisexuelle Phase"

"Ein bisschen orientierungslos" sei er bereits in seiner Jugend gewesen, meinte Lell zudem in Bezug auf "eine bisexuelle Phase", die er als 15- oder 16-Jähriger durchlebt habe. Den Grund hierfür sehe er in seiner "Kindheit, die vielleicht ein bisschen schwer war". So sei er in einem Umfeld aufgewachsen, in dem "einiges mit Alkohol, Gewalt, Missbrauch vorgefallen" sei.

Erst vor Kurzem hatte der Münchner öffentlich gemacht, dass er wegen Schulden in Höhe von zwei Millionen Euro Privatinsolvenz anmelden wolle. Gegenüber "Bild" erklärte Lell, der in diesem Jahr auch Kandidat bei "Promi Big Brother" gewesen war, dass er "alles" daran setzen werde, die Summe zurückzuzahlen. Die Gagen seiner Reality-Show-Teilnahmen seien indessen derzeit "eingefroren". Er selbst habe von dem Geld bislang noch nichts gesehen.