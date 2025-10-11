Ex-Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt leistet auf Promi-Event Erste Hilfe: "Gott sei Dank keine Panik"

Viktoria und Heiner Lauterbach luden zur Premiere ihres Live-Events. Prominente Sprecher stimmten sich beim Motto "Lernen von den Besten" im Bayerischen Hof in München ein. Dabei kam es zu einem medizinischen Notfall. Gut, dass Ex-Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt zur Stelle gewesen ist...

Ein Abend voller Tiefgang, einem Zwischenfall und bestens gelaunte VIPs, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind Experten der prominent besetzten Bildungsplattform "Meet Your Master", 2019 von Kinostar Heiner Lauterbach (72) und seiner Ehefrau Viktoria (53) ins Leben gerufen. Am 11. und 12. Oktober geben sie 40 Stunden lang ihr Fachwissen im Drivers- und Businessclub in der Motorworld München weiter. Auftakt zum ersten Live-Event: die Eröffnungsgala am Freitagabend im Bayerischen Hof mit vielen "Mastern", also Meistern ihres Genres, kurzum: Vorbildern unter dem Motto: "Lernen von den Besten".

"Meet Your Master": Gala im Bayerischen Hof

Inzwischen scherzte Heiner Lauterbach am roten Teppich, als er für ein Gruppenfoto in die Knie ging: "Da komme ich alleine ja gar nicht mehr hoch" – und nahm unauffällig die Hand seiner Frau als Hilfestellung.

Schauspieler Alexander Klaus Stecher (57) – seine Ehefrau Judith Williams (54, u.a. "Die Höhle der Löwen) gibt auch ihre Erfahrungen beim Lauterbach'schen Onlineportal weiter und zeigt beispielsweise, wie man überzeugender auftritt – verglich das Ganze in seiner Anmoderation mit einer Geburt. "Wir haben hier ein digitales Baby zu feiern, aus dem inzwischen ein neugieriges Schulkind geworden ist. Seine prominenten Eltern sind der Schauspieler Heiner Lauterbach und seine Ehefrau und Managerin Viktoria".

Alexander Klaus Stecher mit Frau Judith Williams und Tochter Angelina © BrauerPhotos

Viktoria Lauterbach: "Ich musste Heiner bremsen"

Heiner Lauterbach nickte: "So ein Kind aus der Taufe zu heben, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Unser Anspruch dabei: Jeder Kurs, den wir produzieren, muss für jeden Menschen da draußen eine Relevanz fürs Leben haben. Und meine Frau ist so hartnäckig, wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, lässt sie nicht locker", lachte Lauterbach, der am Abend zuvor noch einen Nachtdreh in Berlin für eine Netflix-Komödie hatte. Viktoria Lauterbach verriet: "Ja, Heiner ist sehr anspruchsvoll, er wollte immer in Kinoqualität drehen, anfangs sogar mit fünf Kameras, dementsprechend wurden die Filme extrem teuer, ich musste ihn dann immer bremsen."

Oliver Kahn: "Ich sehe mich nicht als Coach"

Der einstige Torwart-Titan Oliver Kahn (56) musste auf die Frage, wie er Mitglied bei "Meet Your Master" wurde, nachdenken. "Der Auslöser war mein Bruder Axel, er hat ja sehr gute Beziehungen, auch zum Heiner, so habe ich es mir mal angeschaut und fand es gut. Ich sehe mich aber nicht als Coach, bin aber davon überzeugt, dass man Menschen, gerade bei meinen Themen, inspirieren und ihnen was mitgeben kann."

Oliver Kahn: Meine Eltern haben mich nie unter Druck gesetzt

Was rät Kahn jungen Menschen, die in seine Fußballer-Fußstapfen treten wollen? "Mit großem Spaß und großer Begeisterung rangehen, ohne Druck von außen!" Er selber habe das Glück gehabt, fantastische Eltern zu haben. "Sie haben mir den Weg geebnet, mich hier und da mal gefordert, aber mich nie unter Druck gesetzt! Wichtig ist, sich ein gutes Umfeld zu schaffen, das es ermöglicht, dem Fußballsport nachzugehen. Das allerwichtigste dabei ist aber der Spaß am Fußball", so Kahn, der aufgrund einer Hüft-OP, noch immer leicht hinkte, zur AZ.

Michaela Kaniber gibt Einblicke in ihr Privatleben

Michaela Kaniber (48), Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, gab die Segnung aus politischer Sicht – und entpuppte sich als wahre Entertainerin. Sie gratulierte den Lauterbachs zu ihrem "Megaprojekt". "Egal, was man im Leben tut, wenn man es mit Herz und Leidenschaft macht, wird man Erfolg haben, wie man hier sieht", resümierte sie.

Mit zehn Jahren habe sie angefangen, im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten, mit 16 habe sie drei Jobs gehabt, mit 21 das erste Haus gebaut. "Bei uns war es so: jedes Familienmitgleid musste auf jeder Position performen können, dadurch habe ich Haltung und Respekt vor allen Mitarbeitern gelernt." Alles, was sie in ihrem Leben erlernt habe, zum Beispiel Steuerfach, das wollte ihr Vater so, habe sie weitergebracht. "Ständige Weiterbildung ist wichtig", befand Kaniber.

Michaela Kaniber und Lucki Maurer. © ABR-Pictures

Kaniber macht Englischkurs: "Nicht peinlich, etwas Neues anzufangen"

Und: "Meine Kinder haben mich mit Riesenaugen angeschaut, als ich ihnen vor drei Jahren erzählte, dass ich einen Englischkurs angefangen habe und sagten: 'Das ist ja richtig cool, Mama!' Man muss den Kindern zeigen, dass es nie endet und dass es auch nicht peinlich ist, etwas Neues anzufangen", betonte sie. "Was für ein Kaliber, die Kaniber", raunte ein Premierengast daneben.

Gaby Hauptmann über Lauterbachs: "Quasi beim ersten Kuss dabei gewesen"

Ferner dabei: Erfolgsautorin Gaby Hauptmann (68), die tags zuvor erst ihr neuestes Werk, Buch Nummer 44, "Wenn ich tanzen will", vorgestellt hatte. "Es gibt wenige Autoren, die vom Schreiben leben können, ich bin breit aufgestellt und habe das Glück dazuzugehören", verriet sie.

Gaby Hauptmann und Mann Josef Pep Schmidbauer. © BrauerPhotos

Und: "Ich war ziemlich von Anfang an bei 'Meet Your Master' dabei, Heiner hatte mich angerufen und gefragt, ob ich mitmache. Wir kennen uns schon seit 2002, waren alle im Freundeskreis um den Modedesigner Werner Baldessarini, waren eine Clique und zusammen auf dem Oktoberfest oder in Kitzbühel unterwegs. Irgendwann hat er sich verliebt in seine heutige Frau Viktoria, und ich war quasi beim ersten Kuss dabei", meinte Hauptmann. Lauterbach spielte übrigens auch 2003 eine der Hauptrollen in der Verfilmung ihres Bestsellers "Suche impotenten Mann fürs Leben".

Notfall im Bayerischen Hof: Ex-Bayern-Doc leistet Erste Hilfe

Aufregung pur, als ein Gast während der Veranstaltung umkippte. Zum Glück war ein renommierter Arzt vor Ort, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt: "Es war eine große Sorge, Gott sei Dank keine Panik, der Notarzt kam schnell, EKG, Blutdruck, Kreislauf, alles wurde gecheckt, er hatte wenig getrunken auf der Autofahrt, im Raum war es warm, nächste Woche soll er zur gründlichen Untersuchung gehen, der Mann ist schon wieder im Publikum", sagte Müller-Wohlfahrt später zur AZ.

Müller-Wohlfahrt appelliert an Jugend

Thema des ehemaligen FC-Bayern-Docs? "Ich werde an diesem Wochenende hauptsächlich darüber sprechen, wie bedeutsam Bewegung für die Gesundheit und für ein gesundes Altern ist!" Die Jugend interessiere sich ja leider nicht dafür, was später mal sei, "aber ich werde sie immer immer wieder ansprechen – und zum Mannschaftssport raten: Fußball, Handball, Basketball. Da wird ein Jugendlicher zur Disziplin und zu einem Körperbewusstsein erzogen, da gibt es auch kein Übergewicht."

Wie hält sich der 83-Jährige selber fit? "Ich bin ja nicht für Mannschaftssport geeignet, ich war mal im Tennisclub, da kam ich immer erst fünf Minuten vor Schluss. Meine Patienten sind mir wichtig, der Sport kommt erst danach, deshalb gehe ich abends im Englischen Garten 45 Minuten joggen, dort kenne ich jeden Stock und jeden Stein." Müller-Wohlfahrts Message: "Jeder kann noch anfangen, Sport zu machen, egal, in welchem Alter. Wir wollen alle 100 werden, also los geht’s! Wir können, wenn wir uns recken und strecken, gesund altern."

Florian Langenscheidt: "Dem Glück die Tür öffnen"

Florian Langenscheidt ist Fortuna-Botschafter, sein persönliches Erfolgsgeheimnis verriet er der AZ am Rande der Veranstaltung. "Aber es gibt kein Glück auf Rezept! Man kann an vielen Schrauben drehen und sehr viel glücklicher werden, als man denkt. Die Basis dafür sind: Dankbarkeit statt Neid. Auf die kleinen Dinge achten, und nicht nur den großen nachjagen. Und begreifen, dass Schmerz und Leid zum Leben dazu gehören und lernen, damit umzugehen und trotzdem Inseln des Glücks zu finden. Für mich war das ein lebenslanger Prozess, während meines Studiums an der LMU in München war ich ein recht unglücklicher Mensch – dann hab ich angefangen, an mir zu arbeiten und dem Glück die Tür geöffnet", so der 70-jährige Autor.

Karen Webb: Freundin der Familie Lauterbach

Moderatorin Karen Webb (54) war quasi als Freundin der Familie Lauterbach dabei. "Der Heiner ist für mich ein richtiger Charakterdarsteller, durch die Art, wie er aussieht und guckt. Darüber hinaus ist er, wie auch seine Frau, ein nahbarer, netter Mensch. Mit Viktoria gehe ich öfter zu Veranstaltungen, wir basteln auch jedes Jahr Ende November gemeinsam Adventskränze hier im Bayerischen Hof." Webb selbst mache auch Workshops in Sachen Speaking und Kommunikation: "Ich habe das ja selbst sehr lange gemacht vor der Kamera und auf der Bühne und will nun mein Knowhow weitergeben", erklärte die gebürtige Britin.

Karen Webb beim Premieren-Abend. © BrauerPhotos

Ludwig "Lucki" Maurer (44), Koch, Buchautor, Bio-Wagyu-Rind-Züchter, Metal-Bassist, fasste es so zusammen: "In der Coronazeit habe ich Online-Workshops gegeben, zum Beispiel über Barbecue. Schon der Erstkontakt mit den Lauterbachs war überwältigend, wie nah sie sind – Promis zum Anfassen und am Boden geblieben."