Ex-"Bachelor" Andrej Mangold ist dabei, "jemanden kennenzulernen"

Ist Andrej Mangold bald wieder vergeben? Der Ex-"Bachelor" verrät in einem Interview, derzeit ein internationales Model in New York zu daten: "Ich bin voller Vorfreude."

24. November 2021 - 14:02 Uhr | (eee/spot)

Andrej Mangold möchte einen Neuanfang. © imago/Future Image

Andrej Mangold (34) ist wieder offen für Dates. Nach dem "Sommerhaus"-Eklat und der Trennung von Jennifer Lange (28) hatte sich der Ex-"Bachelor" weitestgehend zurückgezogen. Nun möchte er sowohl beruflich als auch in Sachen Liebe wieder nach vorne blicken. verrät er, dass er gerade dabei sei, "jemanden kennenzulernen".

"Und diese Begegnung wird in New York stattfinden, denn sie ist ein internationales Model und zur gleichen Zeit wie ich im Big Apple", berichtet Mangold. Es sei ihr erstes Date und "wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich die Eine. Ich bin voller Vorfreude".

"Ich habe mir Hilfe gesucht"

Weiter erklärt der 34-Jährige, sich nach seinem angeschlagenen Image Hilfe gesucht zu haben: "Nach meinem Zusammenbruch und der schweren Zeit habe ich mich von einem Psychologen beraten lassen. Das sollte jeder machen, der Probleme hat oder nicht weiter weiß, denn das hilft." Sein Psychologe habe ihm geraten, nach vorne zu blicken, "und das mache ich jetzt auch".

Der Ex-Profibasketballer sei derzeit auch aus beruflichen Gründen in New York. Er habe dort bei einer internationalen Marke einen Model-Job ergattert und sei für "mehrere Shootings" dort. Sein Ziel sei es, künftig "international und bilingual" zu arbeiten. Darüber hinaus habe Mangold im nächsten Jahr seinen ersten Moderationsjob auf einer bekannten Veranstaltung in Deutschland, "wo auch viele Prominente sein werden".

Reality-TV-Formate betrachtet Mangold inzwischen kritischer. Eine erneute Teilnahme schließt er aber offenbar nicht völlig aus. Das hänge von der Fairness der Macher ab.