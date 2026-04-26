Event mit Johann Lafer gecancelt: Panne sorgt für Enttäuschung

Eigentlich hatten sich zahlreiche Gäste auf ein exklusives Event mit Johann Lafer gefreut. Doch statt kulinarischer Highlights wird jetzt nur Frust aufgetischt. Der Auftritt des Starkochs fällt buchstäblich ins Wasser.

Wenn Johann Lafer im TV den Kochlöffel schwingt, schauen meist Hunderttausende begeistert zu. Gästen einer Kreuzfahrt sollte nun die Möglichkeit geboten werden, dem gefeierten Starkoch über die Schulter zu schauen und sich Tipps abzuholen. Daraus wird aber nichts, denn das Event wurde kurz vor Start abgesagt.

Technischer Defekt: Event mit Johann Lafer abgesagt

Losgehen sollte es mit der Reise "Skandinavien intensiv mit Starkoch Johann Lafer" eigentlich am 1. Mai in Hamburg. Geplant waren Workshops und Vorträge des gebürtigen Österreichers. Doch nun die bittere Pleite: Das Schiff Vasco da Gama kann nicht nach Hamburg reisen, denn es schippert aktuell noch vor Portugal und wird dort länger bleiben müssen als ursprünglich geplant.

Die Kreuzfahrtgesellschaft nicko cruises Schiffsreisen GmbH hat die Gäste bereits informiert. "Gerne hätten wir Sie zu Ihrer Reise 'Skandinavien intensiv mit Starkoch Johann Lafer' mit der Vasco da Gama von und nach Hamburg an Bord begrüßt", zitiert " " aus einer Mitteilung des Unternehmens. "Bedauerlicherweise benötigt die Vasco da Gama einen ungeplanten Werftaufenthalt in Portugal und kann daher Hamburg nicht am 01.05.2026 erreichen. Daher müssen wir Ihre Seereise schweren Herzens absagen."

Die Vasco da Gama hat technische Probleme und liegt aktuell vor der Küste Portugals. © imago/Bihlmayerfotografie

Reise mit Johann Lafer fällt ins Wasser: Unternehmen entschuldigt sich

Was ist passiert? Das Schiff befand sich auf Weltreise, doch auf der Teilstrecke von Angola zu den Kapverdischen Inseln soll ein technischer Defekt aufgetreten sein. Wie " " berichtet, läuft ein Propeller nur eingeschränkt, weshalb der Meeresgigant nicht mit voller Geschwindigkeit fahren kann. Trotz der Unterstützung von Technikern und Spezialisten konnte das Problem nicht behoben werden, weshalb die Weltreise abgebrochen werden musste.

Die Kreuzfahrtpanne hat nicht nur Auswirkungen auf die aktuelle Weltreise, auch der Trip mit Starkoch Johann Lafer musste abgesagt werden. Wie auf der Website von zu sehen ist, liegt die Vasco da Gama noch immer vor der Küste Portugals. Wie es nun für die Reisenden weitergeht, die sich auf eine Kreuzfahrt mit Lafer gefreut hatten, ist bislang noch unklar. Das Unternehmen teilte allerdings mit: "Natürlich unterstützen wir Sie aktiv bei der Suche nach einer attraktiven Alternative." Die Enttäuschung bei den Gästen dürfte dennoch groß sein.