Evelyn Burdecki sagt nach Unfall kurzfristig "NDR Talk Show" ab

Evelyn Burdecki sollte eigentlich in der neuen Ausgabe der "NDR Talk Show" auftreten. Weil ihre Mutter gestürzt ist, hat sie die Teilnahme jedoch kurzfristig abgesagt.

Am 13. Juni läuft eine neue Ausgabe der "NDR Talk Show". In der traditionsreichen Talkshow wollten Barbara Schöneberger (51) und ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (68) am Freitagabend auch Evelyn Burdecki (36) begrüßen. Die Reality-TV-Teilnehmerin hat wegen eines Unfalls jedoch kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt. Ihre Mutter ist gestürzt. Der , was passiert ist.

Evelyn Burdecki: Mit der Mama sofort zum Arzt

Ihre Mutter habe "gerade keinen Lauf", berichtet die 36-Jährige. Erst vor knapp einem Monat habe sich ihre Mama "die Hand gebrochen, weil sie über unseren Hund gestolpert ist". Am heutigen Freitag kam es dann zum nächsten "Schockmoment". Mit dem Hund im Arm sei ihre Mutter "ausgerutscht und mit dem Kopf auf den Marmortisch geknallt". Burdecki sei sofort mit ihr zu einem Arzt gefahren.

Glücklicherweise hatte der Unfall am Freitag offenbar keine weitreichenden Folgen, ihre Mutter habe "nur eine Beule am Kopf". Trotzdem wolle Burdecki sie nicht alleine lassen, wie es im Bericht weiter heißt. Daher habe die Dschungelkönigin von 2019 ihre Teilnahme an der "NDR Talk Show" kurzfristig abgesagt.

Die neue Ausgabe der Talkshow soll im NDR-Fernsehen ab 22:00 Uhr gezeigt werden. Aktuell sind als Gäste vom Norddeutschen Rundfunk angekündigt: die Ex-Radrennfahrer Jan Ullrich (51) und Rick Zabel (31), Ex-Politiker Peter Tauber (50), der Musiker Gabriel Kelly (23), Feine Sahne Fischfilet-Sänger Jan "Monchi" Gorkow (37), die Drillingsmutter Caroline Philipp und die Garten-Influencerin Katrin Iskam.