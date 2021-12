Evelyn Burdecki: Emotionaler Instagram-Post nach Tod ihres Vaters

Evelyn Burdecki trauert um ihren Vater. Auf Instagram richtete der TV-Star jetzt emotionale Worte an das verstorbene Familienmitglied.

Reality-TV-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (33) muss einen schweren Verlust verkraften. Ihr Vater ist im Alter von 76 Jahren gestorben. hat sich der TV-Star nun erstmals zu Wort gemeldet. "Ich habe die Hölle durchgemacht, als der Anruf aus dem Krankenhaus kam und mir gesagt wurde, dass du nicht mehr da bist", schreibt Burdecki zu einem Schwarz-Weiß-Foto mit ihrem Vater. "Ich bin zusammengebrochen, habe mir die Seele aus dem Leib geschrien, mir wurde regelrecht der Boden unter den Füßen weggerissen!"

Evelyn Burdecki: "Enkelkinder wollte ich dir auch noch schenken"

Ihr Vater sei "immer fröhlich und gesund" gewesen und nun aus dem Leben der Familie gerissen worden - "und man stellt sich immer die Frage: Warum Papi?" Sie beschreibt ihn weiter als "stärksten, größten und liebsten Mensch der Welt. Ich wollte dir noch soviel von der Welt zeigen und mit dir erleben, Enkelkinder wollte ich dir auch noch schenken. [..] Für die Mama müssen wir Kinder jetzt stark sein, sie braucht uns. Danke, dass du uns Kraft schickst, wir lieben dich!"

Abschließend bedankt sich Burdecki bei ihren Fans und richtet einen Appell an sie: "Egal ob ihr mit ihnen Streit habt oder weit weg wohnt, verbringt viel Zeit mit ihnen, ohne eure Eltern wärt ihr nicht auf der Welt, vergeudet eure Zeit nicht mit dummen Sachen, die Zeit gibt euch keiner wieder." hatte am 3. Dezember vom Tod des ehemaligen Sicherheitsmannes Klemens Burdecki berichtet. "Die Familie ist in tiefer Trauer", wurde Burdeckis Management zitiert.