Evangeline Lilly stürzt am Strand mit dem Gesicht gegen Felsen

Evangeline Lilly schockt ihre Fans mit Bildern schwerer Gesichtsverletzungen. Die "Lost"-Schauspielerin war am Strand ohnmächtig geworden und mit dem Kopf gegen einen Felsen gestürzt.

Evangeline Lilly fällt regelmäßig in Ohnmacht - jetzt ist es an einem Strand passiert.

Die Bilder lassen einen erschaudern: Evangeline Lilly zeigt auf ihrer blutigen und geschwollenen Gesichtsverletzungen. Die 45-jährige Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie "Lost" und den "Ant-Man"-Filmen, war am Strand ohnmächtig geworden und gestürzt.

"Ich bin am Strand ohnmächtig geworden und mit dem Gesicht voran auf einen Felsen gefallen", , den sie am Freitag veröffentlichte. Die drastischen Fotos zeigen deutliche Verletzungen an ihrer Lippe und im Gesichtsbereich.

Rätselhafte Ohnmachtsanfälle seit der Kindheit

Was folgte, war ein Krankenhausaufenthalt, bei dem sich das medizinische Personal mehr Sorgen um die Ursache ihrer Bewusstlosigkeit machte als um die offensichtlichen Verletzungen. "Im Krankenhaus gingen die Krankenschwestern und der Arzt sofort in Aktion, entschlossener, die Ursache meiner Ohnmacht zu finden, als das Loch zu nähen, das der Felsen in mein Gesicht geschlagen hatte", berichtet Lilly. Ihre benommene Antwort an die Ärzte: "Sie werden nichts finden."

Die Schauspielerin enthüllt, dass sie bereits seit ihrer Kindheit unter mysteriösen Ohnmachtsanfällen leidet. "Ich habe seit meiner Kindheit 'Abwesenheits'- und Ohnmachtsanfälle", erklärt sie. Als Kind wurde sie auf Epilepsie untersucht, später vermuteten Ärzte eine Unterzuckerung - doch medizinische Tests im Erwachsenenalter konnten diese Diagnose nicht bestätigen.

Eine spirituelle Erklärung für körperliche Symptome

Lilly hat für sich eine ungewöhnliche Erklärung für ihre Anfälle gefunden. Sie glaubt, dass diese auftreten, wenn ihre Seele an ihre Belastungsgrenze stößt. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dieses 'Ausschalten' ein Resultat davon ist, dass meine kleine Seele ihre Grenze dessen erreicht, womit sie in diesem Leben fertig werden kann, und sie 'das Gebäude verlässt'", schreibt die Schauspielerin nachdenklich.

Diese spirituelle Deutung mag ungewöhnlich klingen, doch für Lilly ergibt sie Sinn: "Wenn sie genug hatte, wenn der Schmerz zu groß wird, die Belastungen überwältigend werden, verlässt meine Seele meinen Körper und kehrt zum reinen Geist zurück." Nach solchen Episoden empfinde sie oft "Liebe, Licht und Frieden", wenn sie wieder zu Bewusstsein komme.

Rückzug von Hollywood als bewusste Entscheidung

Der Unfall ereignete sich zu einer Zeit des Umbruchs in Lillys Leben. Bereits im vergangenen Jahr hatte die kanadische Schauspielerin verkündet, sich von Hollywood zurückzuziehen. "Ich bin so voller Freude und Zufriedenheit, während ich meine Vision lebe", . "Sich von dem abzuwenden, was wie die offensichtliche Wahl erscheint (Reichtum und Ruhm), kann manchmal beängstigend sein, aber in sein Dharma einzutreten ersetzt die Angst durch Erfüllung."

Trotz der schweren Verletzungen zeigt sich Lilly dankbar für den "Reset", den die Ohnmacht ihr verschafft habe. "Es mag verrückt aussehen, wenn man mein Gesicht und meinen kaputten Zahn betrachtet, aber ich bin so dankbar, dass ich ohnmächtig geworden bin. Ich brauchte diesen Neustart", schreibt sie mit bemerkenswerter Gelassenheit.

Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Kate Austen in "Lost" berühmt wurde und später als Hope van Dyne/Wasp im Marvel-Universum zu sehen war, lässt offen, ob sie jemals nach Hollywood zurückkehren wird. Ihre aktuellen Erfahrungen scheinen ihre Entscheidung zu bestärken, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Ruhm und Erfolg.