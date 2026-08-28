Eva Karl Faltermeier sucht im TV die große Liebe. Eine berühmte Moderatorin will ihr dabei behilflich sein ...

Seit einigen Jahren geht Eva Karl Faltermeier (43) solo durchs Leben. Doch mit dem Single-Dasein soll offenbar Schluss sein. In einer TV-Sendung macht die Kabarettistin aus Bayern nun Nägel mit Köpfen.

In TV-Sendung: Eva Karl Faltermeier sucht Liebe bei Ina Müller

Auf den großen Kabarettbühnen nimmt Faltermeier oft ihr eigenes Privatleben auf die Schippe. Ihren trockenen, selbstironischen Humor bringt sie jetzt auch in der NDR-Talkshow " " zum Ausdruck. Im Gespräch mit Moderatorin Ina Müller (61) erzählt die Bayerin, wie sehr Brauhäuser ihr Leben geprägt haben. Tagtäglich habe die 43-Jährige als Kind an einer Bushaltestelle gestanden, die sich direkt in einer Brauerei befand. Müller spricht ihren Promi-Gast daraufhin auf die Liebe an: "Aber ein Brauereibesitzer, Eva, das wäre doch ein Ding für dich gewesen." Faltermeier sieht das ähnlich. "Ja, also das ist immer noch so", stellt sie unmissverständlich klar.

Die Kabarettistin dreht ihren Blick in Richtung Kamera und macht einen Aufruf: "Also wenn irgendjemand vielleicht Lust hat ..." Allzu hohe Ansprüche habe Faltermeier mittlerweile nicht mehr, wenn es um einen passenden Partner geht. "Ich bin da nicht so, ich nehme zur Not auch den von Beck's. Das ist mir eigentlich dann auch egal", witzelt die Bayerin. Das Studiopublikum quittiert ihren Aufruf mit großem Gelächter.

Eva Karl Faltermeier geht seit einigen Jahren als Single durchs Leben. Bei Ina Müller macht sie einen Liebes-Aufruf. © imago/Sven Simon

Ina Müller bietet Hilfe an: "Suchen einen in Bayern für dich"

Auch Ina Müller weiß den Humor der Kabarettistin zu schätzen und steigt in ihren Liebes-Aufruf ein. "Aber das hört sich jetzt verzweifelt an. Das kommt auch nicht gut", meint die Moderatorin. Müller, die aktuell selbst Single ist, bietet der 43-Jährigen ihre Hilfe in Sachen Liebe an. "Wir suchen schon einen in Bayern für dich", so die Ex von Musiker Johannes Oerding (44).

Kabarettistin über teuersten Fehlkauf im Leben: "Mein Ehering"

Ihre humorvolle Seite beweist Eva Karl Faltermeier in der Sendung nicht nur, wenn es um die Partnersuche geht. Ina Müller will von der Komikerin wissen, was ihr teuerster Fehlkauf im Leben gewesen sei. Gewohnt trocken antwortet sie auf die Frage: "Mein Ehering." Erneut bringt die Bayerin das Publikum zum Lachen.

Moderatorin Ina Müller spricht in ihrer Sendung "Inas Nacht" mit Eva Karl Faltermeier über Liebe und Partnersuche. © imago/Star-Media

Eva Karl Faltermeier privat: Scheidung und Kinder

Faltermeiers bislang letzte bekannte Beziehung war mit dem Vater ihrer zwei Kinder (*2013, *2015). Sie lernte ihn im Sommer 2011 kennen. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Doch 2020 ging die Ehe in die Brüche, die Kabarettistin ließ sich scheiden.

Heute lebt Eva Karl Faltermeier mit ihrer Tochter und ihrem Sohn in Bernhardswald in der Oberpfalz. Geboren ist die Bayerin in Regensburg, aufgewachsen in dem 100-Seelen-Dorf Eichhofen.