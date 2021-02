Eva Benetatou und Chris Broy werden Eltern

Eva Benetatou hat bei Instagram die frohe Botschaft mit ihren Fans geteilt: Mit ihrem Verlobten Chris Broy erwartet sie ihr erstes Kind.

Eva Benetatou (28) hat verkündet, dass sie schwanger ist. "Für Chris und mich ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um euch zu verkünden:Jaaaaa wir bekommen ein Baby!", schreibt die ehemalige -Kandidatin zu einem Musikvideo, in dem sie selbst vor dem Mikrofon steht. "Auch wenn ich keine Sängerin bin, kommen diese Zeilen, in denen ich meine Empfindungen und Gedanken verarbeitet habe, von Herzen und aus dem Bauch heraus", erklärt die 28-Jährige dazu. Ihre Fans könnten durch den Song vielleicht einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt ihrer letzten Wochen bekommen, sagt Benetatou.

In dem Lied singt der TV-Star unter anderem die Zeile "Du bist ein Teil von mir - bis in die Ewigkeit." Auch Chris Broy hat das Video geteilt. "Ich bin unendlich stolz auf dich. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Bald sind wir zu dritt!", schreibt er dazu. Unter den beiden Postings gratulieren zahlreiche TV-Stars dem Paar, das 2020 an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen hat. Sowohl Jenny Frankhauser (28) und ihre Mutter Iris Klein (53) als auch Yeliz Koc (27) haben Glückwünsche formuliert. "Sommerhaus der Stars"-Kollegin Diana Herold (47) schreibt: "Wenn aus Liebe leben wird bekommt sie einen Namen! Unsere zwei bzw. drei wir freuen uns von ganzem Herzen mit euch! Wir lieben euch. Eva dein wunderschönes Lied ist sowas von ergreifend."

