Eva Benetatou hat ihr Baby bekommen und zeigt erstes Bild auf Instagram

Auf Instagram präsentiert Eva Benetatou die guten Neuigkeiten: Sie ist Mama geworden! Auf einem ersten Foto zeigt sie die Füßchen ihres Babys.

Eva Benetatou hat ihr Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram hat sie ihren Fans die freudige Nachricht mittgeteilt und schreibt: "Am 26.06. hast du das Licht der Welt erblickt. Mein 'Für immer' bis in die Ewigkeit. Noch nie war ich so glücklich, so verliebt und verletzlich zur gleichen Zeit."

In dem Post enthüllt Eva Benetatou auch den Namen ihres Sohnes: George Angelos. Zahlreiche Fans und Promi-Freunde freuen sich mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin und posten Glückwünsche.

Eva Benetatou ist Mama - das sagt Ex Chris Broy

"Herzlich willkommen lieber George, möge dein Lebensweg voller Liebe, Glück, Frieden und Gesundheit sein", schreibt Diana Herold in den Kommentaren. Sie war zusammen mit Eva Benetatou in "Das Sommerhaus der Stars" 2020 zu sehen.

Auch Evas Ex Chris Broy, Vater des Kindes, hat sich zur Geburt seines Sohnes geäußert und schreibt auf Instagram: "Ich werde immer über dich hüten und dich beschützen." Ob er bei der Geburt dabei war, ist bislang nicht bekannt.