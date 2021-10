Euphorie verflogen: Kerstin Ott spricht über ihre Scheidung

Anfang 20 war Kerstin Ott mit ihrer damals besten Freundin verheiratet. Doch was mit großen Gefühlen begann, endete schneller als erwartet mit der Scheidung. Die Schlagersängerin nennt nun Gründe für die gescheiterte Ehe.

Aktuell ist Kerstin Ott (39) glücklich mit ihrer Ehefrau Karolina Köppen (40) verheiratet. Für die "Die immer lacht"-Sängerin ist es bereits die zweite Ehe. Die erste ging bereits nach kurzer Zeit in die Brüche. Nun spricht die Schlagerinterpretin über die Grunde des Scheiterns.

Ott war damals Anfang 20 und hegte sehr große und innige Gefühle für ihre damalige beste Freundin. Aus dieser Freundschaft entwickelte sich über die Zeit immer mehr. "Das ist es jetzt", dachte Kerstin Ott in ihren jungen Jahren und war von ihren Gefühlen total berauscht. Mit der Heirat schien das Happy End perfekt. Doch es sollte schon bald anders kommen.

Euphorie verflogen: Erste Ehe von Kerstin Ott scheiterte früh

Denn schon bald war die erste Euphorie verflogen, ebenso die innigen Gefühle zueinander. Der Frauenzeitschrift "Das Neue Blatt" gestand die Schlagersängerin, dass sie rückblickend denkt, dass sie wohl viel zu früh geheiratet habe.

Auch wenn ihre erste Ehe nicht dauerhaft Bestand haben sollte, blickt die 39-Jährige nicht mit Wut, sondern mit Freude und Liebe auf diese Zeit zurück, denn zwischen den beiden Frauen habe es nie böses Blut gegeben. Sie würde es heute wohl noch einmal genauso machen, so Kerstin Ott: "Die erste Ehe war nur Spaß."

Fast 20 Jahre später ist die Sängerin aber nun angekommen und mit ihrer zweiten Ehefrau Karolina Köppen glücklich. Bei der heute 40-Jährigen spürte Ott sofort eine Anziehungskraft. Im Vergleich zu ihrer ersten Ehe wollte Ott aber diesmal nichts überstürzen und übte sich in Geduld. Das Paar ließ sich Zeit und lernte sich, auch aus Rücksicht auf Karolinas Kinder, zunächst einmal richtig kennen.

Kerstin Ott: "Wir haben uns ganz langsam angenähert "

"Wir haben uns ganz langsam angenähert und ein halbes Jahr nebeneinander auf der Couch geschlafen, bevor überhaupt der erste Kuss zustande kam", erzählt Karolina der Zeitschrift "Das Neue Blatt".

Im August 2017 heirateten Ott und Köppen, im Oktober, das vom Bundestag am 30. Juni 2017 beschlossene Gesetz für die "Ehe für alle" trat gerade in Kraft, ließen sie ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umschreiben.

Das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe liegt in einem winzigen, aber sehr wichtigen Detail. Das Paar schenkt sich immer wieder – auch im Alltag – kleine Liebeserklärungen.