"Etwas Neues": Deutsch-Rock-Ikone Peter Kraus und Sohn Mike stehen vor besonderer Premiere

Immer wieder steht er in der Vergangenheit mit seinem berühmten Vater Peter Kraus (87) gemeinsam im Scheinwerferlicht: Jetzt will der erfolgreiche Münchner Künstler und Musiker Mike Kraus (53) wieder mit eigenen Songs und eigener Band durchstarten - zum ersten Mal nach 15 Jahren.

Das Vater-Sohn-Duo hat ein inniges Verhältnis. 2027 planen Vater und Sohn sogar eine gemeinsame Tour mit Start in Hamburg.

Sein Vater ist eine Ikone des deutschsprachigen Rock ‘n’ Roll: Mit Hits wie "Sugar Baby" oder "Mit Siebzehn" lässt Peter Kraus (87) über Jahrzehnte Frauenherzen höher schlagen. Und sein Sohn Mike? Der lebt mit seiner Familie bereits seit Jahren in München und ist in Sachen Kunst ein echter Tausendsassa: Regisseur, Maler, Kunstfotograf, der sich schon Promis wie Antonio Banderas, Emma Thompson oder Jürgen Vogel vor die Linse holte - und Musiker. Ebenso wie sein berühmter Vater entdeckte auch der gebürtige Wiener schon früh seine Liebe zur Musik.

Malerei statt Musik: Mike Kraus konzentrierte sich zuletzt vor allem auf seine Kunst

Seit 2022 legte Mike Kraus seinen Fokus dann aber vor allem auf die Malerei. Mit eigener Musik, eigener Band und einem eigenen Programm stand der 53-Jährige zuletzt vor 15 Jahren auf der Bühne.

Doch das soll sich schon bald ändern, verrät der Musiker der AZ. Am 20. Juli kehrt Kraus im Münchner Lustspielhaus mit neuer Musik und neuer Band im Rücken mit seinem Programm "Not just talk, love" zurück auf die Bühne.

Neue Songs entstehen während der Pandemie

In der Zwischenzeit sah man den 53-Jährigen häufiger vor allem als Gaststar bei Konzerten seines Vaters am Mikrofon. "Ich habe mich damals irgendwann verabschiedet von der Musik und habe mich auf meine Regie und mein Künstler-Dasein konzentriert", erzählt Kraus im AZ-Gespräch.

Während der Pandemie habe er dann aber begonnen, wieder Songs zu schreiben. "Das ist so schön geworden, dass wir gesagt haben: Da muss ich was draus machen."

Mike Kraus ist erfolgreicher Künstler und - ebenso wie sein berühmter Vater - Musiker. Sein neues Programm "Not just talk, love" präsentiert er schon bald im Lustspielhaus in München. © Thomas Oberniedermayer

Neue Band-Konstellation: Mike Kraus holt sogar Streicher als Unterstützung

Der Titel seiner Show "Not just talk, love" spielt genau darauf an: "Ich wurde zuletzt immer wieder darauf angesprochen, wann es endlich wieder etwas Neues von mir gibt." Doch Kraus hat sich die Suche nach der neuen, passenden Band für seinen "full grown Pop", wie der 53-Jährige seine Musik beschreibt, in der Zwischenzeit nicht leicht gemacht. Aber: "Jetzt gibt es kein Gerede mehr, jetzt machen wir es wirklich", schmunzelt der Musiker. Die Besonderheit der neuen Konstellation: "Ich erfülle mir den Traum, dass wir zusätzlich Streicher in der Band haben. Das bringt wahnsinnig viel Emotion in die Arrangements", sagt Mike Kraus der AZ.

Mike Kraus über seinen Vater: "Ich habe viel gelernt von ihm"

Von seinem berühmten Vater habe er sich für seine eigene Musik viel abgeschaut: "Tipps holt man sich immer und ich habe auch viel gelernt von ihm, durch Zuschauen und auch unsere gemeinsamen Auftritte."

Die Songs, die Kraus nun am 20. Juli zum ersten Mal öffentlich präsentieren will, seien dennoch etwas "komplett Eigenes": "Diese Musik kommt allein aus mir, aus meinem Herzen."

Stehen immer wieder gemeinsam auf der Bühne: Peter Kraus (l.) und Sohn Mike. © IMAGO/Harald Deubert

Mike und Peter Kraus gehen 2027 gemeinsam auf Tour

Das Vater-Sohn-Duo will hingegen planmäßig im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Im Mai startet die Tour "Live Hoch 2" in Hamburg. Für beide eine Premiere: "Wir haben schon oft ein, zwei Lieder miteinander performt - aber, dass wir uns wirklich zwei Stunden eine Show teilen und zusammen aufbauen, das ist etwas Neues." Bedenken? Hat Mike Kraus aber keine: "Wir sind zwar sehr verschieden, aber wir verstehen uns so gut, daher funktioniert das auch."

Auftritt im Lustspielhaus: Auch Peter Kraus wird im Publikum sein

Und Vater Peter Kraus? Der will seinen Sohn an dessen großen Abend am 20. Juli aus dem Publikum natürlich auch unterstützen - ob sich der 87-Jährige dann tatsächlich auf seinem Platz halten kann, bleibt abzuwarten, sagt Sohn Mike augenzwinkernd. Sein Ziel für den Abend: "Positive Energie und eine starke Verbundenheit mit dem Publikum".

Karten für das Konzert von Mike Kraus am Montag, 20. Juli, im Lustspielhaus gibt es online über München Ticket.