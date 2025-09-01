Ethan Hawke über seine "gefährliche" Liebe zu Uma Thurman

Ethan Hawke spricht in einem neuen Interview ausführlich über seine gescheiterte Ehe mit Uma Thurman. Dabei geht es auch um die "gefährliche" Intimität, die beide am "Gattaca"-Set verspürt hätten.

In einem hat Ethan Hawke (54) ausführlich über seine gescheiterte Ehe mit Uma Thurman (55) gesprochen und überraschende Einblicke in die Entstehung ihrer Liebe gegeben.

Die beiden Hollywood-Stars lernten sich 1996 am Set des Science-Fiction-Films "Gattaca" kennen und heirateten zwei Jahre später. Doch was als große Liebe begann, endete 2003 in einem öffentlichkeitswirksamen Rosenkrieg.

Filmset-Romanzen wie Flaschendrehen

Hawke vergleicht die Entstehung von Filmset-Romanzen in dem Gespräch mit "Flaschendrehen" und erklärt, dass die Arbeit als Schauspieler eine "imaginäre Intimität" mit sich bringe. "Es ist ein unglaublicher Rausch. Es fühlt sich gefährlich und aufregend an. Es heizt die Temperatur in deinem Leben an", beschreibt Hawke die Intensität der Dreharbeiten mit Uma Thurman damals. Diese Art der Liebe könne wie "das Verlieben im Ferienlager" sein - ohne jede Verbindung zur Realität des Alltags. "Das ist die Gefahr dabei", gibt er zu.

Die Trennung von Uma Thurman, mit der er die Kinder Maya (27) und Levon (23) hat, kam ein Jahr nach seiner ersten Oscar-Nominierung für "Training Day". Nach dem "besten Moment seiner Karriere" brach sein Privatleben zusammen, "In vielerlei Hinsicht hätte das der Beginn von etwas sein können", blickt Hawke rückblickend auf das Jahr 2003. Stattdessen musste er sich beruflich neu orientieren: "Ich wurde geschieden und mein Privatleben fiel auseinander." Die depressive Phase danach habe ihn alles Oberflächliche und "Falsche" im Showbusiness erkennen lassen.

Seine besten Filme - die "Before"-Trilogie, "Boyhood", "First Reformed" oder "Der Club der toten Dichter" - seien nicht die gewesen, die ihm das meiste Geld einbrachten. "Ich bin ein Profi geworden, obwohl ich nie ein Profi werden wollte. Ich hasse Profis irgendwie."

Thurman sprach von "Verrat"

Uma Thurman selbst hatte die Scheidung 2005 in einem Interview mit Oprah Winfrey als "qualvoll" beschrieben. Ihr Selbstwertgefühl sei "ziemlich ramponiert" gewesen, zudem sprach sie von einem "Verrat" zwischen ihr und Hawke.

Heute ist Hawke mit der ehemaligen Nanny seiner Kinder, Ryan Shawhughes, verheiratet, die er 2008 ehelichte. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Clementine (17) und Indiana (14).