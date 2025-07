Esther Sedlaczek privat: Was sie über Partner, Kinder und ihr Baby verrät

Esther Sedlaczek moderiert Sportsendungen und Spielshows in der ARD. Doch was weiß man eigentlich über das Privatleben mit Ehemann und Kindern? Im Juli 2025 ist sie erneut Mutter geworden.

Mode, Fußball und eine eigene Quizshow in der ARD: Esther Sedlaczek ist eine der gefragtesten Moderatorinnen Deutschlands. Doch mit wem ist sie verheiratet und wie viele Kinder hat sie? Die AZ blickt auf ihr Leben abseits der TV-Kameras.

Esther Sedlaczek mit Babybauch im TV

Am 4. Februar moderierte Esther Sedlaczek zusammen mit Bastian Schweinsteiger in der ARD-Sportschau das Spiel VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Unter ihrem dicken Wintermantel blitzte für TV-Zuschauer sichtbar immer wieder ein kleiner Babybauch hervor. Ein Sprecher der Moderatorin teilte auf AZ-Anfrage mit: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass Esther Sedlaczek im Sommer 2025 ein Kind erwartet und sich sehr freut. Im Übrigen bitten wir, die Privatsphäre von Esther Sedlaczek zu respektieren und von weiteren privaten Fragen abzusehen."

Bei ihrem ARD-Auftritt am 4. Februar blitzte bei Esther Sedlaczek ein Babybauch unter dem Wintermantel hervor. © Sreenshot ARD

Baby von Esther Sedlaczek: Sie hat noch einen Sohn bekommen

Inzwischen ist das Baby von Esther Sedlaczek auf die Welt gekommen. "Wir sind als Familie sehr glücklich und alle wohlauf", bestätigte sie die Geburt in "Bild". Die Moderatorin hat einen Sohn entbunden und kümmert sich jetzt erstmal um ihre Familie – ihr TV-Job wird in nächster Zeit wohl ruhen.

Familie von Esther Sedlaczek: Wie viele Kinder hat sie?

Esther Sedlaczek hat – mit ihrem neugeborenen Sohn – drei Kinder: 2019 kam ihre Tochter auf die Welt, 2021 ihr Sohn. Sie selbst ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Berlin groß geworden und hat ihren Vater, den Schauspieler Sven Martinek, erst mit 16 Jahren kennengelernt. Das war Anfang der Nullerjahre.

"Papa" nenne sie ihn zwar auch heute nicht, aber eine "tolle Freundschaft" sei entstanden. Wie besonders das Verhältnis ist, zeigte Sedlaczek im Oktober 2024 mit einem gemeinsamen Instagram-Foto. Die Moderatorin markiert ihren Vater und setzt dazu ein weißes Herz. Sven Martinek wiederum kommentiert: "Ich bin so irre stolz auf Dich. Danke für Dich."

Mit ihren eigenen Kindern ist Esther Sedlaczek recht streng, der "Gala" sagte sie im Mai 2023: "Ich bin schon diejenige, die sagt: 'Schluss jetzt, es geht ins Bett!' Mein Mann ist eher der Good Cop." Auch Fernsehschauen ist nur zwei- bis dreimal pro Woche erlaubt.

"Wenn ich nicht Bescheid weiß": Esther Sedlaczek verrät Trick in der Kindererziehung

Trotz einer gewissen Strenge versucht Esther Sedlaczek ihren Kindern stets mit Rat und Tat zu Seite zu stehen – dazu gehört auch auf jede Frage des Nachwuchses einzugehen. Genug Übung dafür hat sie durch ihren Job in "Die große Maus-Show" auf jeden Fall. Und sollte sie einmal nicht weiter wissen, so wendet die Moderatorin einen ganz einfachen Trick an. "Es gibt allerdings einen Punkt, wenn ich nicht mehr Bescheid weiß. Da sag' ich: 'Der Papa weiß es bestimmt'. Da schieben wir uns immer die Bälle so zu", verriet sie gegenüber im Dezember 2024.

Wie schafft Esther Sedlaczek den Spagat zwischen Job und Familie?

Mama und Moderatorin: Das klingt nach einem stressigen Alltag für Esther Sedlaczek. Wie schafft sie das nur? "Ich habe ja genauso gut auch zwischendurch dann mal zwei, drei Wochen, in denen ich in Ruhe zu Hause bin und mich einfach nur um die Kinder kümmere und auch um den Haushalt kümmere", erklärte sie im RTL-Interview. Für die Moderatorin sei das "eine sehr, sehr gute Balance". Außerdem stellte sie klar: "Es ist nicht so, dass ich quasi immer auf dem Sprung bin und der Koffer schon gepackt ist für den nächsten Trip." Und es gäbe ja auch noch den Papa des Nachwuchses.

Ehemann ist Münchner Geschäftsmann: Mit wem ist Esther Sedlaczek verheiratet?

Vater ihrer Kinder ist ein Münchner Geschäftsmann, mit dem sie seit 2016 zusammen ist. Geheiratet hat Sedlaczek ihren Partner kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, im April 2019. Über die Identität ihres Mannes ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Die Familie wohnt in München, wobei Esther Sedlaczek immer wieder für Drehs nach Köln reisen muss. Wenn sie länger als zwei Tage ins Studio muss, nimmt sie die zwei Kinder einfach mit.

Casting-Job: Früher war Esther Sedlaczek bei Sky

Nachdem sie erfolgreich Modejournalismus und dann noch Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert hatte, ließ sich die engagierte Berlinerin zur Moderatorin ausbilden. Nach einigen Jobs im Berliner Lokalfernsehen setzte sie sich gegen 3000 Bewerber durch und ergatterte einen Job als Moderatorin beim Pay-TV-Sender Sky.

Karriere von Esther Sedlaczek: Beruflicher Werdegang im Überblick

2021 trat sie die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an und stand fortan für die "Sportschau" im Ersten vor der Kamera. Schon als Kind begeisterte sie sich für Fußball und feuerte die Mannschaft von Hertha BSC an. Doch auch bei anderen Show-Formaten wie der Musik-Sendung "Xaviers Wunschkonzert Live" konnte sie überzeugen. Seit Mai 2023 moderiert Sedlaczek die ARD-Primetime-Show "Frag doch mal die Maus".

Bleibt Esther Sedlaczek bei der "Sportschau"? ARD verkündet Entscheidung

Über ihren Job bei der "Sportschau" ist Esther Sedlaczek sehr glücklich, wie sie selbst betont: "Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen. Die Arbeit mit den zahlreichen Kolleg:innen in der ARD macht mir wahnsinnig viel Spaß – ich wurde mit offenen Armen empfangen." Aber wie lange wird diese Freude noch anhalten? Jetzt wurde über den weiteren Verbleib der Moderatorin entschieden.

Esther Sedlaczek ist schwanger. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Esther Sedlaczek wird auch weiterhin durch die "Sportschau" führen, wie die ARD am 17. Januar 2025 bekanntgegeben hat. "Eine so vielseitig einsetzbare und charmante Person wie Esther Sedlaczek steht unserem gesamten Angebot sehr gut zu Gesicht", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl dazu. "Ich freue mich deshalb sehr, dass sie neben ihrer Moderationsrolle in der Unterhaltung auch dem ARD-Sport weiterhin erhalten bleibt." Der Vertrag der Moderatorin wurde bis 2029 verlängert.

Privatleben von Esther Sedlaczek: Kevin Trapp ist ihr Ex-Freund

Als Sport-Reporterin hat Esther Sedlaczek in ihrer beruflichen Laufbahn schon einige Profi-Fußballer interviewt. Mit Torhüter Kevin Trapp verstand sie sich besonders gut: 2013, als Trapp in Frankfurt spielte, waren die beiden für einige Monate liiert. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an.

Süße Versuchung – hier wird Esther Sedlaczek schwach

In Versuchung gerät Esther Sedlaczek bei Süßigkeiten. Um sich selber in Zaum zu halten, versucht sie sich an folgende Regel zu halten: Sechs Tage auf Zucker verzichten und dann einen Tag sündigen. Eine Topfigur macht die Moderatorin so oder so – ihr Hund hält sie mit langen Spaziergängen im Grünen fit und auch sonst ist sie super aktiv: Sei es beim Radeln, Tennisspielen oder Skifahren.