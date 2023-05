Esther Sedlaczek privat: Was ist über ihre Familie, Ehemann und Kinder bekannt?

Vom Fußballplatz zur Quizshow: Esther Sedlaczek übernimmt die ARD-Sendung "Frag doch mal die Maus". Doch was weiß man eigentlich über das Privatleben der erfolgreichen Moderatorin? Wer ist der Ehemann von Esther Sedlaczek?

Erst Mode, dann Fußball und jetzt eine eigene Quizshow in der ARD: Esther Sedlaczek ist eine der gefragtesten TV-Moderatorinnen Deutschlands. Doch mit wem ist sie verheiratet, warum bezeichnet sie sich privat als "Bad Cop" und wie hat sie es eigentlich vor die Kamera geschafft? Alles, was man über das Privatleben von Esther Sedlaczek wissen muss.

Casting-Job: Früher war Esther Sedlaczek bei Sky

Nachdem sie erfolgreich Modejournalismus und dann noch Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert hatte, ließ sich die engagierte Berlinerin zur Moderatorin ausbilden. Nach einigen Jobs im Berliner Lokalfernsehen setzte sie sich gegen 3.000 Bewerber durch und ergatterte einen Job als Moderatorin beim Pay-TV-Sender Sky.

Karriere von Esther Sedlaczek: Beruflicher Werdegang im Überblick

2021 trat sie die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an und stand fortan für die "Sportschau" im Ersten vor der Kamera. Schon als Kind begeisterte sie sich für Fußball und feuerte die Mannschaft von Hertha BSC an. Doch auch bei anderen Show-Formaten wie der Musik-Sendung "Xaviers Wunschkonzert Live" konnte sie überzeugen. Seit Mai 2023 moderiert Sedlaczek die ARD-Primetime-Show "Frag doch mal die Maus".

Privatleben von Esther Sedlaczek: Kevin Trapp war ihr Ex-Freund

Als Sport-Reporterin hat Esther Sedlaczek in ihrer beruflichen Laufbahn schon zig Profi-Fußballer interviewt. Mit Torhüter Kevin Trapp verstand sie sich besonders gut: 2013, als Trapp in Frankfurt spielte, waren die beiden für einige Monate liiert. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an.

"Bad Cop": So tickt Esther Sedlaczek als Mutter

Trotz straffem Karriereplan ist die Moderatorin mittlerweile Mama zweier Kinder: 2019 kam ihre Tochter auf die Welt, 2021 ihr Sohn. Sie selber ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Berlin groß geworden und hat ihren Vater, den Schauspieler Sven Martinek, erst mit 16 Jahren kennengelernt. Mit ihren eigenen Kindern ist sie recht streng, der "Gala" sagte sie im Mai 2023: "Ich bin schon diejenige, die sagt: 'Schluss jetzt, es geht ins Bett!' Mein Mann ist eher der Good Cop." Auch Fernsehschauen ist nur zwei- bis dreimal pro Woche erlaubt.

Ehemann ist Münchner Geschäftsmann: Mit wem ist Esther Sedlaczek verheiratet?

Vater ihrer Kinder ist ein Münchner Geschäftsmann, mit dem sie seit 2016 zusammen ist. Geheiratet hat Sedlaczek ihren Partner ganz heimlich und zwar kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, im April 2019. Über die Identität ihres Mannes ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Die Familie wohnt in München, wobei Esther immer wieder für Drehs nach Köln reisen muss. Wenn sie länger als zwei Tage ins Studio muss, nimmt sie die zwei Kinder einfach mit.

Süße Versuchung – hier wird Esther Sedlaczek schwach

In Versuchung gerät Esther Sedlaczek bei Süßigkeiten. Um sich selber in Zaum zu halten, versucht sie sich an folgende Regel zu halten: Sechs Tage auf Zucker verzichten und dann einen Tag sündigen. Eine Topfigur macht die Moderatorin so oder so – ihr Hund hält sie mit langen Spaziergängen im Grünen fit und auch sonst ist sie super aktiv: Sei es beim Radeln, Tennisspielen oder Skifahren.