Esther Sedlaczek packt über Bastian Schweinsteiger aus: "Einfach viele Schnittmengen"

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sind ein eingespieltes Team. Die Moderatorin und der Ex-Fußballprofi berichten regelmäßig gemeinsam vom Spielfeldrand und sind durch ihre Liebe zum Sport verbunden. Auch wenn sie sich schon lange kennen, gibt es eine Frage, die Sedlaczek ihrem Kollegen unbedingt noch stellen möchte.

Esther Sedlaczek (39) und Ex-FC-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger (41) stehen seit 2021 gemeinsam vor der Kamera und berichten vom Spielfeldrand. Während die 39-Jährige in der ARD als Sportmoderatorin fungiert, gibt der ehemalige Fußballprofi seine Experteneinschätzung zu den Spielen ab. Die beiden gelten als eingespieltes Team – doch verrät Sedlaczek nun, dass sie ihrem Kollegen eine bestimmte Frage noch nie gestellt hat.

Esther Sedlaczek über Sport-Rituale: "Kommt immer auf das Spiel an"

In einer neuen Ausgabe vom Podcast "Blaue Couch" ist Esther Sedlaczek zu Gast. Die dreifache Mutter plaudert mit Moderator Thorsten Otto (61) über ihre langjährige Laufbahn in der Sportbranche – und kommt dabei auch auf die Profis zu sprechen, die sie im Rahmen ihrer Arbeit schon beobachten durfte. Der Podcast-Gastgeber möchte von Sedlaczek ein Detail zu ihrem TV-Kollegen wissen: "Hast du Bastian Schweinsteiger mal nach Ritualen gefragt, die der hatte, als er noch gespielt hat? [...] Fände ich auch mal spannend. Wie der sich so vorbereitet hat, gerade vor einem WM-Finale oder Champions-League-Finale."

"Nee, hab ich noch nie gemacht", gibt Esther Sedlaczek zu. Doch die Sportmoderatorin ergänzt, dass sie darüber schon mit zahlreichen anderen Profis gesprochen habe: "Das, was natürlich alle sagen, ist, dass du immer noch so in deinen Tunnel gehst. Und dich noch mal fokussierst. Und jeder aber anders. Und ich glaube, es kommt auch immer auf das Spiel an. Und auf die Relevanz dieses Spiels." Schließlich räumt die 39-Jährige ein, das Gespräch mit Bastian Schweinsteiger unbedingt nachholen zu wollen: "Ich muss ihn mal fragen, ob er da immer so ein und dasselbe macht."

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger bei der Arbeit im Stadion. Die Moderatorin möchte den Ex-Profi noch nach seinen Ritualen während der aktiven Fußballkarriere fragen. © imago/Schüler

Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek: "Vertrauen war relativ schnell da"

Die Fußballübertragungen in der ARD locken regelmäßig Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme – Zahlen, die selbst einen echten Medienprofi nervös machen können. Thorsten Otto möchte daher von seinem Studiogast wissen, ob sie Bastian Schweinsteiger zu Beginn seiner Experten-Laufbahn beruhigen musste. Esther Sedlaczek kann das allerdings sofort verneinen: "Nee, der war nicht nervös."

Für seine Souveränität an ihrer Seite findet die dreifache Mutter auch eine plausible Erklärung: "Wir kannten uns ja auch davor schon in anderer Konstellation: Er hat noch gespielt, ich hab am Spielfeldrand die Interviews gemacht – da ist man sich ja schon das eine oder andere Mal begegnet. Und wenn man sich da auch einigermaßen sympathisch ist, dann geht man ja auch viel lockerer aufeinander zu."

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger sind vor der Kamera ein eingespieltes Team. Unter anderem, weil sie sich schon viele Jahre kennen, meint die Moderatorin. © imago/Beautiful Sports

Esther Sedlaczek findet: "Dadurch, dass wir uns schon kannten, wir auch im selben Alter sind, auch in den gleichen Lebenssituationen, er Kinder, ich Kinder – da gabs einfach viele Schnittmengen, wo wir uns einfach grundsätzlich sympathisch waren." Das Vertrauen zwischen Moderator und Experte sei für sie das Wichtigste: "Ich denke, dieses Vertrauen war relativ schnell da und es gab nie die Momente, wo ich das Gefühl hatte: 'Oh jetzt fühlt er sich aber überhaupt nicht wohl.' Weil wir uns aber zusammen auch einfach gut vorbereiten."

Familie von Esther Sedlaczek: Drittes Kind im Juli 2025

Esther Sedlaczek ist stolze Mama von drei Kindern: Ihr jüngster Wonneproppen erblickte im Juli 2025 das Licht der Welt. TV-Kollege Bastian Schweinsteiger hat mit Noch-Ehefrau Ana Ivanovic (37) ebenfalls drei Kinder. Wie "Bunte" kürzlich berichtete, soll der 41-Jährige zuletzt mit seinen drei Söhnen auf Mallorca geweilt haben, während Ivanovic in New York bei der "Victoria's Secret Fashion Show" zu Gast war.