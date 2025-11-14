Esther Sedlaczek hofft auf Olympische Spiele in Deutschland

Die "Sportschau"- und "Quizduell-Olymp"-Moderatorin Esther Sedlaczek drückt die Daumen für kommende Olympische Spiele in Deutschland. Auch aus ganz persönlichen Gründen.

München

Die TV-Moderatorin und Sportjournalistin Esther Sedlaczek (39, "Sportschau") hofft sehr, dass die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 in Deutschland stattfinden. "Ich bin ein großer Fan davon, solche Highlights in Deutschland zu erleben", sagte Sedlaczek der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn ich mir vorstelle, dass die Spiele nach 1972 wieder einmal in Deutschland stattfinden, dann geht mir persönlich als Sportfan das Herz auf."

In München hatten sich rund zwei Drittel der Teilnehmer eines Bürgerentscheids für eine Olympia-Bewerbung der bayerischen Landeshauptstadt ausgesprochen. München will sich - ebenso wie Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr - für die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

Zur derzeit viel diskutierten Olympia-Idee fügte die 39-Jährige, die 2024 mit Alexander Bommes die Übertragungen aus Paris für die ARD kommentiert hat, hinzu: "Ich verstehe natürlich die kritischen Stimmen. Aber ich habe in Paris erlebt, dass es auch viel Kritik im Voraus gab und die Pariser überhaupt keine Lust darauf hatten. Es sind viele, die weggefahren waren, zurückgekommen, als sie gemerkt haben, wie wunderbar die Stimmung und Atmosphäre in der Stadt war. Und das war es auch für mich."

Die in Berlin geborene und in München lebende Sedlaczek ist nach der Geburt ihres dritten Kindes und einer kurzen Babypause in den Berufsalltag zurückgekehrt und hat gerade die Aufzeichnungen für die nächste Staffel der Sendung "Quizduell-Olymp" abgeschlossen.