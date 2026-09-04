Esther Sedlaczek gibt Einblicke: Was sie jetzt über Kinder und Privatleben verrät

Esther Sedlaczek ist die TV-Frau, wenn es ums Thema Fußball geht. Aber die ARD-Moderatorin kann auch Entertainment und moderiert mit Florian Silbereisen die "Goldene Henne". Was sie nun über ihr Privatleben mit Ehemann und Kindern verraten hat ...

Mode, Fußball und eine eigene Quizshow in der ARD: Esther Sedlaczek ist einer der gefragtesten TV-Stars Deutschlands, die am Freitagabend (4. September) mit Florian Silbereisen die Preisverleihung "Goldene Henne" moderiert. Mit wem ist sie verheiratet und wie viele Kinder hat sie? Jetzt hat die Moderatorin selbst Details zu ihrer Familie verraten. Die AZ blickt auf ihr Leben abseits der TV-Kameras.

Esther Sedlaczek und ihre Kinder: Moderatorin spricht über Mutterrolle

Dass Esther Sedlaczek so erfolgreich als Sportmoderatorin ist, sieht sie nicht als Selbstverständlichkeit. "Ich bin Mutter von drei Kindern und ich sehe das als absolutes Privileg, dass ich bei WMs und EMs dabei sein darf, und dabei geht es nicht darum, sich kleiner zu machen als man ist", sagte sie Anfang September 2026 im Podcast "Kerners 11" von Johannes B. Kerner.

Dabei machte Sedlaczek klar, wie erfüllend der Job als Moderatorin, aber auch als Mutter, für sie sei: "Ich brauche nicht mehr als das, was ich habe. Ich hab drei gesunde Kinder. Ich hab eine glückliche Familie und ich hab einen Job, auf den ich mich jeden Tag freue. Und in dem ich auch immer wieder herausgefordert werde."

Esther Sedlaczek enthüllt: "Dachte, ich muss sterben"

Esther Sedlaczek hat drei Kinder: 2019 kam ihre Tochter auf die Welt, 2021 ihr Sohn. Im Sommer 2025 wurde sie erneut Mama eines Sohnes. Wie schafft man es, TV-Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bringen? Das war auch für die erfahrene Moderatorin am Anfang nicht leicht, wie sie im Sommer 2026 dem " " berichtete. Kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes habe sie plötzlich eine Panikattacke erlitten: "Ich dachte, ich falle gleich um und muss sterben."

Sedlaczek ist überzeugt, dass sie damals an einer postpartalen Depression gelitten habe. Der Alltagsstress mit ihrem Moderationsjob und Kindererziehung brachte sie wohl ans Limit – und darüber hinaus. "Ich wollte auf allen Ebenen alles perfekt machen." Durch Therapie, Sport und Yoga fand die heute dreifache Mutter wieder zu sich selbst: "Ich musste lernen, dass es okay ist, einfach mal etwas für mich selbst zu tun."

Partner von Esther Sedlaczek: Das verrät sie zu ihrem Mann

Vater ihrer Kinder ist ein Münchner Geschäftsmann, mit dem sie seit 2016 zusammen ist. Geheiratet hat Sedlaczek ihren Partner kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes, im April 2019. Über die Identität ihres Mannes ist in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Die Familie wohnt in München, wobei Esther Sedlaczek immer wieder für Drehs nach Köln reisen muss.

Gegenüber "Frau im Spiegel" hat die Moderatorin seltene Details über ihren Partner ausgeplaudert. "Mein Mann hat immer die rosarote Brille auf. Für ihn ist alles toll, was ich mache", schwärmte sie über den Münchner Unternehmer. Das hat aber nicht nur Vorteile, wie sie betonte: "Deswegen frage ich ihn schon gar nicht mehr nach Feedback. Komplimente kann ich nur schwer annehmen. Kritik wiederum finde ich sehr hilfreich."

Sven Martinek ist der Vater von Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek selbst ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter in Berlin groß geworden und hat ihren Vater, den Schauspieler Sven Martinek, erst mit 16 Jahren kennengelernt. Das war Anfang der Nullerjahre.

"Papa" nenne sie ihn zwar auch heute nicht, aber eine "tolle Freundschaft" sei entstanden. Wie besonders das Verhältnis ist, zeigte Sedlaczek im Oktober 2024 mit einem gemeinsamen Instagram-Foto. Die Moderatorin markierte ihren Vater und setzte dazu ein weißes Herz. Sven Martinek wiederum kommentierte: "Ich bin so irre stolz auf Dich. Danke für Dich."

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Mit ihren eigenen Kindern ist Esther Sedlaczek recht streng. Der "Gala" sagte sie im Mai 2023: "Ich bin schon diejenige, die sagt: 'Schluss jetzt, es geht ins Bett!' Mein Mann ist eher der Good Cop." Auch Fernsehschauen sei nur zwei- bis dreimal pro Woche erlaubt.

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"Wenn ich nicht Bescheid weiß": Esther Sedlaczek verrät Trick in der Kindererziehung

Trotz einer gewissen Strenge versucht Esther Sedlaczek ihren Kindern stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – dazu gehört auch, auf jede Frage des Nachwuchses einzugehen. Genug Übung dafür hat sie durch ihren Job in "Die große Maus-Show" auf jeden Fall. Und sollte sie einmal nicht weiterwissen, so wendet die Moderatorin einen ganz einfachen Trick an. "Es gibt allerdings einen Punkt, wenn ich nicht mehr Bescheid weiß. Da sag' ich: 'Der Papa weiß es bestimmt'. Da schieben wir uns immer die Bälle so zu", verriet sie gegenüber im Dezember 2024.

Casting-Job: Früher war Esther Sedlaczek bei Sky

Nachdem sie erfolgreich Modejournalismus und dann noch Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert hatte, ließ sich die engagierte Berlinerin zur Moderatorin ausbilden. Nach einigen Jobs im Berliner Lokalfernsehen setzte sie sich gegen 3000 Bewerber durch und ergatterte einen Job als Moderatorin beim Pay-TV-Sender Sky.

Karriere von Esther Sedlaczek: Beruflicher Werdegang im Überblick

2021 trat sie die Nachfolge von Matthias Opdenhövel an und stand fortan für die "Sportschau" im Ersten vor der Kamera. Schon als Kind begeisterte sie sich für Fußball und feuerte die Mannschaft von Hertha BSC an. Doch auch bei anderen Show-Formaten wie der Musik-Sendung "Xaviers Wunschkonzert Live" konnte sie überzeugen. Seit Mai 2023 moderiert Sedlaczek die ARD-Primetime-Show "Frag doch mal die Maus".

Esther Sedlaczek bleibt bei der "Sportschau"

Über ihren Job bei der "Sportschau" ist Esther Sedlaczek sehr glücklich, wie sie selbst betont: "Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen. Die Arbeit mit den zahlreichen Kolleg:innen in der ARD macht mir wahnsinnig viel Spaß – ich wurde mit offenen Armen empfangen."

Esther Sedlaczek ist schwanger. © IMAGO / Ulrich Hufnagel

Esther Sedlaczek wird auch weiterhin durch die "Sportschau" führen, wie die ARD am 17. Januar 2025 bekanntgegeben hat. "Eine so vielseitig einsetzbare und charmante Person wie Esther Sedlaczek steht unserem gesamten Angebot sehr gut zu Gesicht", sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl dazu. "Ich freue mich deshalb sehr, dass sie neben ihrer Moderationsrolle in der Unterhaltung auch dem ARD-Sport weiterhin erhalten bleibt." Der Vertrag der Moderatorin wurde bis 2029 verlängert.

Privatleben von Esther Sedlaczek: Kevin Trapp ist ihr Ex-Freund

Als Sport-Reporterin hat Esther Sedlaczek in ihrer beruflichen Laufbahn schon einige Profi-Fußballer interviewt. Mit Torhüter Kevin Trapp verstand sie sich besonders gut: 2013, als Trapp in Frankfurt spielte, waren die beiden für einige Monate liiert. Doch das Liebesglück hielt nicht lange an.

Süße Versuchung – hier wird Esther Sedlaczek schwach

In Versuchung gerät Esther Sedlaczek bei Süßigkeiten. Um sich selber im Zaum zu halten, versucht sie sich an folgende Regel zu halten: Sechs Tage auf Zucker verzichten und dann einen Tag sündigen. Eine Topfigur macht die Moderatorin so oder so – ihr Hund hält sie mit langen Spaziergängen im Grünen fit und auch sonst ist sie super aktiv: Sei es beim Radeln, Tennisspielen oder Skifahren.