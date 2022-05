ESC-Rauswurf: Deutsche Jurorin Felicia Lu wird gefeuert

Das war ein kurzes Gastspiel. Wenige Stunden, nachdem der NDR die deutsche Jury für den ESC 2022 offiziell vorgestellt hat, muss Sängerin Felicia Lu das Team schon wieder verlassen. Rauswurf nach Foulspiel!

Felicia Lu ist raus! Die Sängerin und YouTuberin sitzt nicht länger in der deutschen Jury, welche die internationalen ESC-Teilnehmer bewertet. Nach wenigen Stunden ist die 26-Jährige ihren Job schon wieder los.

Felicia Lu ist keine Jurorin mehr beim Eurovision Song Contest

Am Montagmittag teilte der NDR mit, dass Michelle, Max Giesinger, Felicia Lu, Tokunbo und Christian Brost die deutschen Juroren für den ESC in Italien sind. Die Musik-Experten bewerten im zweiten Halbfinale am Donnerstag und im Finale am Samstag die Beiträge und Darbietungen. Die Stimmen der Jury haben dabei genauso viel Gewicht wie die aller deutscher TV-Zuschauer am Samstagabend im Live-Finale zusammen.

Warum ist Felicia Lu nicht mehr in der ESC-Jury?

Aufgrund einer früheren öffentlichen Bewertung der Studioversionen der ESC-Beiträge darf Felicia Lu nicht mehr als Jurorin antreten! Der NDR teilte mit: "Felicia Lu hatte bereits im März ihre Favoriten des diesjährigen Wettbewerbs veröffentlicht. Die EBU-Regeln besagen jedoch, dass die Mitglieder der nationalen Jurys ihre Favoriten nicht nennen dürfen. Die entsprechende Vereinbarung hatte Felicia Lu im April unterschrieben. Daher sieht sich der NDR in Absprache mit der European Broadcasting Union (EBU) gezwungen, sie aus der Jury auszuschließen."

Nachrückerin: Jess Schöne wird neue Jurorin

Moderatorin Jess Schöne wird für Felicia Lu nachrücken: "Da ich größtenteils im Saarland aufgewachsen bin, habe ich als Kind den Eurovision Song Contest immer mit 'unserer' Nicole und 'Ein bisschen Frieden' verbunden. Da war und ist man einfach stolz drauf gewesen. Als Teenie war der ESC als größter Musikwettbewerb eine der wenigen Shows, die die ganze Familie vor den Fernseher gezogen hat. Ich kenne kein Event, dass eine so besondere Fankultur hat. Seit 2020 darf ich den Junior ESC begleiten und ich bin immer wieder fasziniert von den großartigen Talenten. Es ist mir wirklich eine große Ehre, jetzt neben den ganzen Musikprofis in der deutschen Jury sitzen zu dürfen und meinen Blickwinkel mit einbringen zu können."

Und auch Felicia Lu meldete sich am Montagabend zu Wort: "Das war ein wirklich harter Tag. Ich versuche das schnell für euch herunterzubrechen. Heute Morgen habe ich bekannt gegeben, dass ich Bestandteil der deutschen Eurovision-Jury bin, was wirklich aufregend ist und was ich mir wirklich lange gewünscht hatte. Jetzt gebe ich bekannt, dass ich nicht mehr Mitglied der deutschen Eurovision-Jury bin. Das ist wirklich ärgerlich, ich bin wirklich traurig."

Der Eurovision Song Contest 2022 findet am Samstag (14.Mai) in Turin statt. Für Deutschland geht der Sohn von Talkshow-Moderator Ricky ins Rennen. Malik Harris kämpft mit dem Song "Rockstars" um die Gunst der Europäer. Die besten Chancen hat der ukrainische ESC-Beitrag: Das Kalush Orchestra wird mit "Stefania" antreten.